Жадан подарував Залужному свою книгу: головком ЗСУ не стримав емоцій на відео

Жадан подарував Залужному свою книгу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з відомим українським поетом та музикантом Сергієм Жаданом. В його очах з'явилась радість, а на обличчі посмішка.

Про це інформує Роман Кравець.

Читайте також:

Жадан подарував книгу Залужному

Поет подарував Залужному свою книгу, а головнокомандувач у відповідь зачитав рядок із віршів Жадана.

"Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку", — процитував головнокомандувач слова з вірша.

Залужний — фанат творчості Жадана, оскільки визнав, що йому було приємно отримати такий подарунок.

Жадан активно займається допомогою ЗСУ, тому під час виступу на поетичному вечорі в Нью-Йорку йому вдалося зібрати 10 тисяч доларів на ЗСУ.

Крім того, до початку вторгнення він часто виступав у прифронтових містах. Після початку повномасштабної війни поет із колегами волонтерив у своєму місті, а коли з’явилася можливість давати концерти за кордоном, вирішив її не втрачати.

У відповідь поет запропонував залишити автографи один одному.

Нагадаємо, що нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як українські військові знищили російський СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. До того ж бійці пошкодили міномет окупантів 2В9 "Васильок".