Местные жители в Бахмуте. Фото: Радио Свобода

Когда в Бахмут украинская сторона привозила гуманитарную помощь, некоторые люди напрямую отказывались. Это, как правило, были "ждуны" русского мира.

Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

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Отказывались от гуманитарки

"Когда мы с боями отходили из Бахмута, доставляли гуманитарную помощь населению, пришлось видеть и там "ждунов", тех, кто даже прямо отказывался от украинской гуманитарки и люди говорили, что это он ждет русский мир", — сказал военный.

По его словам, были и те, кто помогал россиянам и некоторые из них были обнаружены, а некоторым удалось избежать наказания.

Напомним, что российские войска на протяжении длительного времени пытаются захватить Авдеевку, но безуспешно. Вместо этого ВСУ наглядно продемонстрировали захватчикам, которых ожидает в случае очередного рейда на город, уничтожив российские флаги.