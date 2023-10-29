Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow "Ждуны" в Бахмуте отказывались от украинской гуманитарки, — военный arrow

"Ждуны" в Бахмуте отказывались от украинской гуманитарки, — военный

29 октября 2023 08:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
"Ждуны" в Бахмуте отказывались от украинской гуманитарки, — военный
Местные жители в Бахмуте. Фото: Радио Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Когда в Бахмут украинская сторона привозила гуманитарную помощь, некоторые люди напрямую отказывались. Это, как правило, были "ждуны" русского мира.

Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

Читайте также:

Отказывались от гуманитарки

"Когда мы с боями отходили из Бахмута, доставляли гуманитарную помощь населению, пришлось видеть и там "ждунов", тех, кто даже прямо отказывался от украинской гуманитарки и люди говорили, что это он ждет русский мир", — сказал военный.

По его словам, были и те, кто помогал россиянам и некоторые из них были обнаружены, а некоторым удалось избежать наказания.

Напомним, что российские войска на протяжении длительного времени пытаются захватить Авдеевку, но безуспешно. Вместо этого ВСУ наглядно продемонстрировали захватчикам, которых ожидает в случае очередного рейда на город, уничтожив российские флаги.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме