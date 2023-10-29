"Ждуны" в Бахмуте отказывались от украинской гуманитарки, — военный
Когда в Бахмут украинская сторона привозила гуманитарную помощь, некоторые люди напрямую отказывались. Это, как правило, были "ждуны" русского мира.
Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.
Отказывались от гуманитарки
"Когда мы с боями отходили из Бахмута, доставляли гуманитарную помощь населению, пришлось видеть и там "ждунов", тех, кто даже прямо отказывался от украинской гуманитарки и люди говорили, что это он ждет русский мир", — сказал военный.
По его словам, были и те, кто помогал россиянам и некоторые из них были обнаружены, а некоторым удалось избежать наказания.
Напомним, что российские войска на протяжении длительного времени пытаются захватить Авдеевку, но безуспешно. Вместо этого ВСУ наглядно продемонстрировали захватчикам, которых ожидает в случае очередного рейда на город, уничтожив российские флаги.
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