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"Ждуни" в Бахмуті відмовлялися від української гуманітарки, — військовий

29 жовтня 2023 08:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
"Ждуни" в Бахмуті відмовлялися від української гуманітарки, — військовий
Місцеві мешканці у Бахмуті. Фото: Радіо Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Коли до Бахмута українська сторона привозила гуманітарну допомогу, деякі люди напряму відмовлялися. Це, як правило, були "ждуни" руського міра.

Про це заявив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

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Відмовлялися від гуманітарки

"Коли ми з боями відходили з Бахмуту, доставляли гуманітарну допомогу населенню, довелося бачити й там "ждунів", тих хто навіть прямо відмовлявся від української гуманітарки й люди казали, що це він чекає на руській мір", — сказав військовий.

За його словами, були й ті, хто допомагали росіянам і деякі з них були виявлені, а деяким вдалося уникнути покарання.

Нагадаємо, що російські війська впродовж тривалого часу намагаються захопити Авдіївку, проте марно. Натомість ЗСУ наочно продемонстрували загарбникам, що їх чекає у разі чергового рейду на місто, знищивши російські прапори.

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