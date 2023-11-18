Жили как императоры — в сети показали дворцы африканских диктаторов

Один из заброшенных дворцов Мобуту Сесе Секо в Кавеле, оставшийся после изгнания лидера тирана из Демократической Республики Конго. Фото: AFP

Дворцы, которыми когда-то правили африканские диктаторы, десятилетиями стоят разрушенными после того, как тираны были жестоко свергнуты. Они жили как настоящие императоры.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте также:

Дворцы африканских диктаторов

В сети показали состояние дворца президента Мобута спустя десятилетие после того, как он построил город и служил своему народу.

Дворец африканского диктатора. Фото: AFP

На другом фото можно увидеть бассейн во дворце другого диктатора, известного как император Жан-Бедель Бокасса, который был найден с замороженными телами, костями и сундуками, наполненными бриллиантами, в его домах.

Дворец африканского диктатора. Фото: AFP

Вещи удалось увидеть после того, как лидеры потеряли власть, и их отправили паковать вещи из мест, которые они построили с нуля.

Сегодня дворцы служат постоянным напоминанием о алчности, коррупции и жестокости Африки в середине и конце ХХ века, а также о деньгах, растраченных во время правления разных лидеров.

В глубине северной части Демократической Республики Конго расположено крошечное населенное село Кавеле, которое медленно приходит в упадок. Живое место, где когда-то правили правители и служили слуги, превратилось в запущенную территорию с грязными постройками и печальным воспоминанием о том, как формировалось село.

Дворец африканского диктатора. Фото: AFP

Диктатор Мобуту Сесе Секо

Печально известный диктатор Мобуту Сесе Секо правил ДРК, тогда известной как Заир, в течение 32 лет до конца 90-х и сделал Кавеле своим королевством. Дворец Мобуту потерял крышу, и от нее осталось только непригодное для использования сооружение.

Бассейн пуст, покрыт грязью, с трещинами вдоль всех сторон, а по всей территории разбросаны заросли сорняков и разбита керамическая и стеклянная посуда.

Мобуту приказал своим слугам построить для него два роскошных дворца — один для приема гостей и друзей, а второй — частный дом в Кавеле.

Здания были построены из лучшего итальянского мрамора. Дворцы также обставляли антикварной французской мебелью, венецианскими люстрами и дорогими произведениями искусства.

Подвалы постоянно ломились от розового шампанского и элитных марочных вин, а 1 000 сотрудников в форме поддерживали дворцы в идеальном состоянии.

Один конголезский политик подсчитал, что Мобуту потратил на эти два дворца до 250 миллионов фунтов стерлингов.

На вершине дворцов он построил роскошный отель для своих богатых друзей, многочисленные яркие магазины и предприятия, а также завод по производству сладкой воды.

Отель Мобуту. Фото: AFP

Отель Мобуту. Фото: AFP

Когда Мобуту умирал от рака, состояние здоровья в городе так же катастрофически ухудшилось. Бывший лидер был изгнан из Заира в 1997 году в Марокко.

Бегство Мобута также означало, что деньги в селах иссякли, а бизнес начал выезжать, превратив это место в город-призрак.

Жан-Бедель Бокасса

Вторым кровожадным тираном был император Жан-Бедель Бокасса, захвативший Центральноафриканскую Республику через границу одновременно с Мобутой.

В 1977 году он вызвал то, что многие считают самым маниакальным постколониальным событием в Африке, сойдя на трон в золотых одеждах с золотыми звездами и золотой короной, усыпанной бриллиантами.

Его коронация стоила 14 миллионов фунтов стерлингов, поскольку новый лидер позаботился о том, чтобы на его торжественном мероприятии находилось более 25 000 бутылок шампанского.

Через два года после этого Бокасса стал главным организатором пыток и убийств школьников, протестовавших против его правления, и это привело к тому, что его увлечение стало неизбежным.

Бокасса построил свой город в городе Банги, столице Центральноафриканской Республики. Он владел двумя дворцами в своей огромной коллекции недвижимости, где были шокирующие находки после того, как французская полиция провела обыск в его доме.

Дворец африканского диктатора. Фото: AFP

Дворец африканского диктатора. Фото: AFP

На виллах Колонго и Беренго были обнаружены изуродованные трупы в морозильных камерах и кости мертвых жертв. Все это лежало рядом со сундуками, полными бриллиантов и потерянных сокровищ.

Дворец африканского диктатора. Фото: AFP

Напомним, пока одна часть украинцев мужественно одолевает последствия экономического кризиса и не забывает донатить на ВСУ, другие присматриваются к новым коттеджам за миллионы долларов. Так, одно из украинских агентств недвижимости предлагает огромное здание в поселке Козин, которое находится в Киевской области. Стоит такое имение ни много ни мало — 13 млн долларов.