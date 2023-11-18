Жили як імператори — у мережі показали палаци африканських диктаторів

Один із занедбаних палаців Мобуту Сесе Секо в Кавеле, який залишився покинутим після вигнання лідера тирана з Демократичної Республіки Конго. Фото: AFP

Палаци, якими колись правили африканські диктатори, десятиліттями стоять зруйнованими після того, як тиранів було жорстоко повалено. Вони жили як справжні імператори.

Про це повідомляє The Sun.

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У мережі показали стан палацу президента Мобуту через десятиліття після того, як він побудував місто і служив своєму народу.

Палац африканського диктатора. Фото: AFP

На іншому фото можна побачити басейн у палаці іншого диктатора, відомого як імператор Жан-Бедель Бокасса, який був знайдений із замороженими тілами, кістками та скринями, наповненими діамантами, у його будинках.

Палац африканського диктатора. Фото: AFP

Речі вдалося побачити після того, як лідери втратили владу, і їх відправили пакувати речі з місць, які вони побудували з нуля.

Сьогодні палаци слугують постійним нагадуванням про жадібність, корупцію та жорстокість Африки в середині та наприкінці ХХ століття, а також про гроші, розтрачені за часів правління різних лідерів.

У глибині північної частини Демократичної Республіки Конго розташоване крихітне населене село Кавеле, яке повільно занепадає. Жваве місце, де колись правили правителі і служили слуги, перетворилося на занедбану територію з брудними будівлями і сумним спогадом про те, як формувалося село.

Палац африканського диктатора. Фото: AFP

Диктатор Мобуту Сесе Секо

Сумнозвісний диктатор Мобуту Сесе Секо правив ДРК, тоді відомою як Заїр, протягом 32 років до кінця 90-х і зробив Кавеле своїм королівством. Палац Мобуту втратив дах, і від нього залишилася лише непридатна для використання споруда.

Басейн порожній, вкритий брудом, з тріщинами вздовж усіх боків, а по всій території розкидані зарослі бур'янів та розбитий керамічний і скляний посуд.

Мобуту наказав своїм слугам побудувати для нього два розкішні палаци — один для прийому гостей і друзів, а другий — приватний будинок у Кавеле.

Будівлі було побудовано з найкращого італійського мармуру. Палаци також обставляли антикварними французькими меблями, венеціанськими люстрами та дорогими творами мистецтва.

Підвали постійно ломилися від рожевого шампанського та елітних марочних вин, а 1 000 співробітників у формі підтримували палаци в ідеальному стані.

Один конголезький політик підрахував, що Мобуту витратив на ці два палаци до 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

На вершині палаців він побудував розкішний готель для своїх багатих друзів, численні яскраві магазини і підприємства, і навіть завод з виробництва солодкої води.

Готель Мобуту. Фото: AFP

Готель Мобуту. Фото: AFP

Коли Мобуту помирав від раку, стан здоров'я в місті так само катастрофічно погіршився. Колишній лідер був вигнаний із Заїру в 1997 році до Марокко.

Втеча Мобуту також означала, що гроші в селах вичерпалися, а бізнес почав виїжджати, перетворивши це місце на місто-привид.

Жан-Бедель Бокасса

Другим кровожерливим тираном був імператор Жан-Бедель Бокасса, який захопив Центральноафриканську Республіку через кордон одночасно з Мобуту.

У 1977 році він спричинив те, що багато хто вважає найбільш маніакальною постколоніальною подією в Африці, зійшовши на трон у золотому вбранні із золотими зірками та золотою короною, всипаною діамантами.

Його коронація коштувала 14 мільйонів фунтів стерлінгів, оскільки новий лідер подбав про те, щоб на його урочистому заході було понад 25 000 пляшок шампанського.

Через два роки після цього Бокасса став головним організатором катувань і вбивств школярів, які протестували проти його правління, і це призвело до того, що його захоплення стало неминучим.

Бокасса розбудував власне місто в місті Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки. Він володів двома палацами у своїй величезній колекції нерухомості, в яких були шокуючі знахідки після того, як французька поліція провела обшук у його помешканні.

Палац африканського диктатора. Фото: AFP

Палац африканського диктатора. Фото: AFP

На віллах Колонго і Беренго були знайдені понівечені трупи в морозильних камерах та кістки мертвих жертв. Усе це лежало поряд зі скринями, повними діамантів і загублених скарбів.

Палац африканського диктатора. Фото: AFP

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