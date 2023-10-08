"Будет жить вечно в нашей культуре": Зеленский отреагировал на смерть Нины Матвиенко

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть народной артистки Нины Матвиенко. Он почтил ее память и вспомнил большой вклад артистки в культуру нашей страны.

Об этом глава государства написал в своих соцсетях.

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Творчество певицы

По его словам, Нине Матвиенко аплодировали в концертных залах не только по всей Украине, но и в мире, а именно в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки и других уголках Земли.

"С нами навсегда останутся ее непревзойденный аутентичный и действительно магический голос, ее народные лирические и обрядовые песни. Колядки, щедривки, веснянки, купальские, жатвенные и обжинковые, свадебные песни и колыбельные в ее исполнении. Ее "Волшебная скрипка", "Дикие гуси", "Цветок-душа"... Все это будет жить вечно в нашей культуре, нашей музыке, нашей памяти", — добавил Зеленский.

Президент также выразил искренние соболезнования семье и близким певицы.

Скриншот сообщения

Напомним, на 76-м году жизни скончалась Герой Украины, певица Нина Матвиенко. До этого в сети не было слухов или сообщений об ухудшении состояния здоровья легендарной артистки.

Также Новини.LIVE рассказали о реакции некоторых звезд украинского шоу-бизнеса на смерть Героя Украины. Это звание Нина Матвиенко получила в 2006 году.