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"Житиме вічно в нашій культурі": Зеленський відреагував на смерть Ніни Матвієнко

8 жовтня 2023 15:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Житиме вічно в нашій культурі": Зеленський відреагував на смерть Ніни Матвієнко
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть народної артистки України Ніни Матвієнко. Він вшанував її пам'ять та згадав великий внесок артистки в культуру нашої країни. 

Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

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Творчість співачки

За його словами, Ніні Матвієнко аплодували в концертних залах не лише по всій Україні, а й у світі, а саме в США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, у країнах Латинської Америки та інших куточках Землі.

"З нами назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні. Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські й обжинкові, весільні пісні та колискові у її виконанні. Її "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"... Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті", — додав Зеленський.

Президент також висловив щирі співчуття родині та близьким людям співачки. 

смерть Ніни Матвієнко
Скриншот допису

Нагадаємо, на 76-му році життя померла Герой України, співачка Ніна Матвієнко. До цього в мережі не було чуток чи повідомлень про погіршення стану здоров'я легендарної артистки.

Також Новини.LIVE розповіли про реакцію деяких зірок українського шоу-бізнесу на смерть Героя України. Це звання Ніна Матвієнко отримала 2006 року.

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