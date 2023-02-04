Россия проводит уроки пропаганды среди школьников и настраивает их против Украины

Журналисты узнали, как рф продвигает среди детей нарратив о "готовности умереть за страну"
Высшее руководство россии оправдывается за войну в Украине не только перед взрослыми гражданами, но и распространяет пропаганду и фейки среди школьников. У россии даже есть специальные уроки "патриотизма".
В этом разбирались журналисты издания Insider.
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Как кремль распространяет пропаганду среди детей
В статье издание анализирует одобренные кремлем планы уроков и темы разговоров, которые российские чиновники загрузили на правительственный сайт. Учителя в школах россии получают готовые презентации, видео и полные сценарии занятий.
На таких уроках учителя рассказывают детям уже устаревшие нарративы, якобы оккупированные территории "в течение восьми лет подвергались постоянным обстрелам и жестокому обращению со стороны киевского режима", а также жители этих регионов "почти единогласно проголосовали за присоединение к рф". Также детям представляют войну, как "восстановление исторической справедливости и возвращение исконных русских земель".
В Insider вспоминают один из таких уроков, на котором русские учителя начинают восхвалять "отцов, братьев, защищающих свободу своих земляков, своих сограждан" на оккупированном востоке Украины. Также детей неоднократно побуждали представлять себя в роли солдат, готовых отдать жизнь за россию.
Кроме российских школ пропагандистские уроки проводят и в образовательных учреждениях оккупированных россией частей Луганской и Донецкой областей. Подтверждением этого являются кремлевские материалы для дополнительных уроков, в частности конкурсные работы, в которых школы соревнуются в преданности россии.
Напомним, ранее мы писали, что в россии внедряют в программы школ и вузов курс начальной военной подготовки. По мнению британской разведки, это свидетельствует о дальнейшей милитаризации атмосферы в стране.