Росія проводить уроки пропаганди серед школярів та налаштовує їх проти України

Журналісти дізнались, як рф просуває серед дітей наратив про "готовність померти за країну"
Вище керівництво рф виправдовується за війну в Україні не лише перед дорослими громадянами, але й розповсюджує пропаганду та фейки серед школярів. В росії навіть є спеціальні уроки "патріотизму".
У цьому розбиралися журналісти видання Insider.
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Як кремль поширює пропаганду серед дітей
У статті видання аналізує схвалені кремлем плани уроків та теми для розмов, які російські чиновники завантажили на урядовий сайт. Вчителі у школах росії отримують готові презентації, відео та повні сценарії занять.
На таких уроках вчителі розповідають дітям вже застарілі наративи, буцімто окуповані території "протягом восьми років зазнавали постійних обстрілів і жорстокого поводження з боку київського режиму", а також мешканці цих регіонів "майже одноголосно проголосували за приєднання до рф". Також дітям подають війну, як "відновлення історичної справедливості та повернення споконвічних російських земель".
В Insider згадують один з таких уроків, на якому російські вчителі починають вихваляти "батьків, братів, які захищають свободу своїх земляків, своїх співгромадян" на окупованому сході України. Також, дітей неодноразово спонукали уявляти себе в ролі солдатів, які готові віддати життя за росію.
Окрім російських шкіл, пропагандистські уроки проводять і в освітніх закладах окупованих росією частин Луганської та Донецької областей. Підтвердженням цього є кремлівські матеріали для додаткових уроків, зокрема конкурсні роботи, в яких школи змагаються у відданості рф.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у росії запроваджують у програми шкіл та вишів курс початкової військової підготовки. На думку британської розвідки, це свідчить про подальшу мілітаризацію атмосфери у країні.