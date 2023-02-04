Росія проводить уроки пропаганди серед школярів та налаштовує їх проти України

Кремль проводить уроки пропаганди для школярів

Вище керівництво рф виправдовується за війну в Україні не лише перед дорослими громадянами, але й розповсюджує пропаганду та фейки серед школярів. В росії навіть є спеціальні уроки "патріотизму".

У цьому розбиралися журналісти видання Insider.

Як кремль поширює пропаганду серед дітей

У статті видання аналізує схвалені кремлем плани уроків та теми для розмов, які російські чиновники завантажили на урядовий сайт. Вчителі у школах росії отримують готові презентації, відео та повні сценарії занять.

На таких уроках вчителі розповідають дітям вже застарілі наративи, буцімто окуповані території "протягом восьми років зазнавали постійних обстрілів і жорстокого поводження з боку київського режиму", а також мешканці цих регіонів "майже одноголосно проголосували за приєднання до рф". Також дітям подають війну, як "відновлення історичної справедливості та повернення споконвічних російських земель".

В Insider згадують один з таких уроків, на якому російські вчителі починають вихваляти "батьків, братів, які захищають свободу своїх земляків, своїх співгромадян" на окупованому сході України. Також, дітей неодноразово спонукали уявляти себе в ролі солдатів, які готові віддати життя за росію.

Окрім російських шкіл, пропагандистські уроки проводять і в освітніх закладах окупованих росією частин Луганської та Донецької областей. Підтвердженням цього є кремлівські матеріали для додаткових уроків, зокрема конкурсні роботи, в яких школи змагаються у відданості рф.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у росії запроваджують у програми шкіл та вишів курс початкової військової підготовки. На думку британської розвідки, це свідчить про подальшу мілітаризацію атмосфери у країні.