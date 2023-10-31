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Журналисты нашли вероятную яхту Дмитрия Медведева, — СМИ

31 октября 2023 23:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Журналисты нашли вероятную яхту Дмитрия Медведева, — СМИ
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российские оппозиционные журналисты обнаружили еще одну яхту, которая может принадлежать экс-президенту России Дмитрию Медведеву. Ее стоимость составляет более 5 млн. долларов.

Об этом сообщаютросСМИ.

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Отмечается, что 29-метровая яхта экс-президента России называется GV. В 2017 году ее спустила на воду итальянская верфь Monte Carlo Yachts. Она предназначена для продолжительных морских путешествий.

Яхта, вероятно, принадлежащая Медведеву / Фото Fleetphoto / ©
Яхта GV. Источник: Fleetphoto

Яхта под флагом островного государства Палау, отмечают расследователи, впервые вошла в российские воды в июне этого года. Отправитель GV был скрыт за неизвестным оффшором Unicorn Holdings Group Inc. из Сейшельских островов.

"В России яхту по "временному ввозу" оформили на 39-летнего жителя Конакова Анатолия Наумова. В телефонных книгах других пользователей номер Наумова записан как "Дмитрий М" и "Толя Фотиния". "Фотиния" — яхта Дмитрия Медведева, о которой рассказывал в расследовании "Он вам не Димон" Алексей Навальный" , — акцентируют внимание в издании.

Журналисты связались с Наумовым под видом таможенных инспекторов, назвали данные, внесенные в базу при ввозе яхты, и убедились, что Наумов действительно причастен к ее оформлению. В частности, речь шла о пометке "спецрежим" для Медведева во избежание дополнительных проверок.

"Можно видеть коррупционную составляющую времен Российской Империи во время царствования Николая II, когда члены царствующего дома не подлежали суду", — резюмируется в материале.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев посещал Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпинем. Еще раньше в московскую приемную одиозного российского политика бросили коктейлем Молотова.

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