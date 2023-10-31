Журналисты нашли вероятную яхту Дмитрия Медведева, — СМИ
Российские оппозиционные журналисты обнаружили еще одну яхту, которая может принадлежать экс-президенту России Дмитрию Медведеву. Ее стоимость составляет более 5 млн. долларов.
Об этом сообщаютросСМИ.
Медведев имеет не одно судно
Отмечается, что 29-метровая яхта экс-президента России называется GV. В 2017 году ее спустила на воду итальянская верфь Monte Carlo Yachts. Она предназначена для продолжительных морских путешествий.
Яхта под флагом островного государства Палау, отмечают расследователи, впервые вошла в российские воды в июне этого года. Отправитель GV был скрыт за неизвестным оффшором Unicorn Holdings Group Inc. из Сейшельских островов.
"В России яхту по "временному ввозу" оформили на 39-летнего жителя Конакова Анатолия Наумова. В телефонных книгах других пользователей номер Наумова записан как "Дмитрий М" и "Толя Фотиния". "Фотиния" — яхта Дмитрия Медведева, о которой рассказывал в расследовании "Он вам не Димон" Алексей Навальный" , — акцентируют внимание в издании.
Журналисты связались с Наумовым под видом таможенных инспекторов, назвали данные, внесенные в базу при ввозе яхты, и убедились, что Наумов действительно причастен к ее оформлению. В частности, речь шла о пометке "спецрежим" для Медведева во избежание дополнительных проверок.
"Можно видеть коррупционную составляющую времен Российской Империи во время царствования Николая II, когда члены царствующего дома не подлежали суду", — резюмируется в материале.
Напомним, что ранее Дмитрий Медведев посещал Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпинем. Еще раньше в московскую приемную одиозного российского политика бросили коктейлем Молотова.
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