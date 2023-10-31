Журналісти знайшли ймовірну яхту Дмитра Мєдвєдєва, — ЗМІ

Експрезидент РФ Дмитро Мєдвєдєв. Фото: росЗМІ

Російські опозиційні журналісти знайшли ще одну яхту, яка може належати експрезиденту Росії Дмитру Медвєдєву. Її вартість становить понад 5 млн доларів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що 29-метрова яхта експрезидента Росії має назву GV. У 2017 році її спустила на воду італійська корабельня Monte Carlo Yachts. Вона призначена для тривалих морських подорожей.

Яхта GV. Джерело: Fleetphoto

Яхта під прапором острівної держави Палау, відзначають розслідувачі, вперше увійшла до російських вод у червні цього року. Відправник GV був прихований за невідомим офшором Unicorn Holdings Group Inc. з Сейшельських островів.

"У Росії яхту з "тимчасового ввезення" оформили на 39-річного мешканця Конакова Анатолія Наумова. У телефонних книгах інших користувачів номер Наумова записано як "Дмитро М" та "Толя Фотинія". "Фотинія" — яхта Дмитра Медвєдєва, про яку розповідав у розслідуванні "Він вам не Дімон" Олексій Навальний", — акцентують у виданні.

Журналісти зв'язалися з Наумовим під виглядом митних інспекторів, назвали дані, внесені до бази під час ввезення яхти, і переконалися, що Наумов справді причетний до її оформлення. Зокрема, йшлося про позначку "спецрежим" для Медвєдєва, щоб уникнути додаткових перевірок.

"Можна бачити корупційну складову часів Російської Імперії за царювання Миколи ІІ, коли члени царюючого будинку не підлягали суду", — резюмується в матеріалі.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Медвєдєв відвідував Китай, де зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпінем. Ще раніше у московську приймальню одіозного російського урядовця кинули коктейлем Молотова.