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Журналисты нашли скрытый брак у младшей дочери Путина

1 июня 2023 15:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Журналисты нашли скрытый брак у младшей дочери Путина
Младшая дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В сети начала распространяться информация, что младшая дочь Президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова не стала регистрировать свой первый брак. Возможно, чтобы с ней было сложнее увязать имущество

Об этом сообщают росСМИ .

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Отмечается, что младшая дочь президента РФ Екатерина Тихонова и сын друга Путина Кирилл Шамалов не регистрировали свой брак официально. Хотя пышную свадьбу отгуляли во славу.

Это стало известно из переписки, когда мессенджеры Шамалова были сломаны хакерами.

В материале говорится, что во время свадьбы не состоялась ни поездка в ЗАГС, ни выездная церемония регистрации. В отсканированном паспорте Шамалова тоже нет штампа. В анкетах для французских банков и налоговой, заполненных в 2013–2017 годах, Шамалов указывал, что холост.

"Главный документ, доказывающий отсутствие брака, — нотариально заверенное заявление самого Шамалова, которое тот написал, занимаясь бюрократическими процедурами со своей многочисленной недвижимостью. Из этого документа следует, что в 2013-2015 годах, когда он получил эту недвижимость, он не состоял в зарегистрированном браке Это как раз годы его отношений с Тихоновой — их свадьба состоялась в феврале 2013 года, а закончились отношения, скорее всего, в 2016. Тихонову и Шамалова, исходя из сценария их свадьбы, венчал священник, которому, вероятно, пришлось нарушить церковные нормы. Церковь запрещает венчать холостые официально пары, исключение из этого правила можно сделать только по благословению архиерея и при наличии серьезных оснований" , — говорится в сообщении.

РосСМИ заявляют, что одна из возможных причин нежелания пары регистрировать отношения – попытка скрыть связи Тихонова с роскошной недвижимостью, которую пара получила в подарок от Владимира Путина и которую записали на бизнесмена Шамалова.

Напомним, ранее мы писали, что Президент России Владимир Путин едва не подвергся атаке дронами в резиденции "Ново-Огарево", которая находится в Подмосковье. Российские власти назвали это покушением на Президента РФ. Дроны чуть не ударили по второй столичной резиденции российского президента как раз в тот момент, когда Путин находился внутри.

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