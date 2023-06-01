Журналісти знайшли прихований шлюб у молодшої доньки Путіна

Молодша донька Володимира Путіна Катерина Тихонова. Фото: росЗМІ

У мережі почала ширитись інформація, що молодша дочка Президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова не стала реєструвати свій перший шлюб. Можливо, щоб із нею було складніше пов'язати майно

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що молодша дочка президента РФ Катерина Тихонова та син друга Путіна Кирило Шамалов не реєстрували свій шлюб офіційно. Хоча пишне весілля відгуляли на славу.

Це стало відомо з листування, коли месенджери Шамалова були зламані хакерами.

У матеріалі йдеться про те, що під час весілля не відбулось ні поїздки до РАЦСу, ні виїзна церемонія реєстрації. У відсканованому паспорті Шамалова також немає штампу. В анкетах для французьких банків та податкової, заповнених у 2013–2017 роках, Шамалов вказував, що неодружений.

"Головний документ, що доводить відсутність шлюбу, — нотаріально завірена заява самого Шамалова, яку той написав, займаючись бюрократичними процедурами зі своєю численною нерухомістю. З цього документа випливає, що у 2013–2015 роках, коли він одержав цю нерухомість, він не перебував у зареєстрованому шлюбі. Це якраз роки його стосунків із Тихоновою — їхнє весілля відбулося у лютому 2013 року, а закінчилися стосунки, найімовірніше, у 2016 році. Тихонову і Шамалова, виходячи зі сценарію їхнього весілля, вінчав священик, якому, ймовірно, довелося порушити заради них церковні норми. Церква забороняє вінчати неодружені офіційно пари, виняток із цього правила можна зробити лише з благословення архієрея та за наявності серйозних підстав", — йдеться в повідомленні.

РосЗМІ заявляють, що одна з можливих причин небажання пари реєструвати відносини — спроба приховати зв'язки Тихонова з розкішною нерухомістю, яку пара отримала у подарунок від Володимира Путіна і яку записали на бізнесмена Шамалова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент Росії Володимир Путін ледь не зазнав атаки дронами в резиденції "Ново-Огарево", яка знаходиться в Підмосковʼї. Російська влада назвала це замахом на Президента РФ. Зазначається, що дрони ледь не вдарили по другій столичній резиденції російського президента якраз у той момент, коли Путін перебував усередині.