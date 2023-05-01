Журналистка Мосейчук угрожала одному из членов наблюдательного совета Суспильного суда
Известная телеведущая Наталья Мосейчук пригрозила члену наблюдательного совета Суспильного Виктору Бобыренко судом за распространение о ней фейка и оскорбление. Бобиренко признал, что был неправ, и извинился.
Об этом сообщила сама журналистка на своем YouTube канале.
Скандал с "быдлом"
Наталья Мосейчук заявила, что может подать в суд на одного из членов наблюдательного совета Общественного Виктора Бобиренко.
Тот отвечая на комментарий о том, что Мосейчук якобы назвала Сумы "городом быдла", заявил, что журналистка сама является быдлом.
Комментируя этот скандал, Мосейчук обнародовала сюжет из ТСН девятилетней давности, где она действительно произнесла фразу "Сумы — город быдла", но это было лишь цитирование фразы на бигбордах, появившихся в то время на сумских улицах.
Журналистка заявила, что в случае, если Бобиренко не извинится перед ней, она подаст на него в суд.
Реакция Бобиренко
Виктор Бобиренко принес извинения Наталье Мосейчук, опубликовав свои извинения на собственной Facebook-странице.
"Каюсь. Нарушил этические стандарты. Я член наблюдательного совета Суспильного. Это честь. И это обязывает. А я дал эмоциям одержать верх", — подчеркнул он.
Также Бобиренко добавил, что удалил свой комментарий, в котором Мосейчук назвал быдлом.
Напомним, что в марте Мосейчук впервые показала домашнего питомца.