Журналистка Мосейчук угрожала одному из членов наблюдательного совета Суспильного суда

Журналистка телеканала "1+1" Наталья Мосейчук. Фото: Facebook-страница Мосейчук

Известная телеведущая Наталья Мосейчук пригрозила члену наблюдательного совета Суспильного Виктору Бобыренко судом за распространение о ней фейка и оскорбление. Бобиренко признал, что был неправ, и извинился.

Об этом сообщила сама журналистка на своем YouTube канале.

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Скандал с "быдлом"

Наталья Мосейчук заявила, что может подать в суд на одного из членов наблюдательного совета Общественного Виктора Бобиренко.

Тот отвечая на комментарий о том, что Мосейчук якобы назвала Сумы "городом быдла", заявил, что журналистка сама является быдлом.

Комментируя этот скандал, Мосейчук обнародовала сюжет из ТСН девятилетней давности, где она действительно произнесла фразу "Сумы — город быдла", но это было лишь цитирование фразы на бигбордах, появившихся в то время на сумских улицах.

Журналистка заявила, что в случае, если Бобиренко не извинится перед ней, она подаст на него в суд.

Реакция Бобиренко

Виктор Бобиренко принес извинения Наталье Мосейчук, опубликовав свои извинения на собственной Facebook-странице.

"Каюсь. Нарушил этические стандарты. Я член наблюдательного совета Суспильного. Это честь. И это обязывает. А я дал эмоциям одержать верх", — подчеркнул он.

Также Бобиренко добавил, что удалил свой комментарий, в котором Мосейчук назвал быдлом.

Напомним, что в марте Мосейчук впервые показала домашнего питомца.