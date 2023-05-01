Журналістка Мосейчук погрожувала одному з членів наглядової ради Суспільного судом

Журналістка телеканалу "1+1" Наталка Мосейчук. Фото: Facebook-сторінка Мосейчук

Відома телеведуча Наталка Мосейчук пригрозила члену наглядової ради Суспільного Віктору Бобиренку судом за розповсюдження про неї фейку і образу. Бобиренко визнав, що був неправий, і вибачився.

Про це повідомила сама журналістка на своєму YouTube-каналі.

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Скандал із "бидлом"

Наталка Мосейчук заявила, що може подати до суду на одного із членів наглядової ради Суспільного Віктора Бобиренка.

Той відповідаючи на коментар про те, що Мосейчук нібито назвала Суми “містом бидла”, заявив, що журналістка сама є бидлом.

Коментуючи цей скандал, Мосейчук оприлюднила сюжет із ТСН дев’ятирічної давності, де вона дійсно вимовила фразу "Суми — місто бидла", але то було лише цитування фрази на бігбордах, які у той час з’явилися на сумських вулицях.

Журналістка заявила, що у випадку, коли Бобиренко не вибачиться перед нею — вона подасть на нього до суду.

Реакція Бобиренка

Віктор Бобиренко вибачився перед Наталкою Мосейчук, опублікувавши свої вибачення на власній Facebook-сторінці.

"Каюся. Порушив етичні стандарти. Я член наглядової ради Суспільного. Це честь. І це зобов’язує. А я дав емоціям взяти гору", — наголосив він.

Також Бобиренко додав, що видалив свій коментар, у якому назвав Мосейчук бидлом.

Нагадаємо, що у березні Мосейчук вперше показала домашнього улюбленця.