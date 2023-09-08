Зятя экс-нардепа Червоненко заметили на вилле российского олигарха, — УП

Зять Евгения Червоненко Алексей Кавилин. Фото: УП

Журналисты издания "Украинская правда" заметили зятя бывшего нардепа Евгения Червоненко, а именно Алексея Кавилина, в роскошном доме российского олигарха Вячеслава Кантора в Женеве. Известно, что бизнесмен РФ находится под санкциями.

Об этом говорится в расследовании "УП".

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Журналисты говорят, что сейчас Червоненко связан с Главным управлением разведки Украины.

Как известно, Алексей Кавилин (зять Червоненко) с 2016 по 2019 годы занимал должность руководителя главного управления государственной фискальной службы в Киевской области.

В свою очередь, в комментарии изданию он отметил, что "не помнит", был ли в Женеве в доме российского олигарха 17 июля 2023 года.

Позже Кавилин сказал, что "это невозможно".

Что говорит Червоненко

В то же время Евгений Червоненко отметил, что "не любит, когда подсматривают в трусы".

По его словам, с Кантором он имеет долгие годы отношений, ведь Червоненко раньше был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, а Кантор занимал пост президента этого же объединения.

Бывший депутат заявил, что его зять проживает и работает в Украине. Он имеет причины для того, чтобы ездить за границу, используя официальные разрешения или письма.

"Экс-нардеп заявил, что Кавилин мог спокойно стать одним из главных героев "Батальона Монако", но не сделал этого. По информации УП, зять Червоненко с начала года пять раз уезжал из Украины, в том числе за письмами ГУР МОУ. Во время одной из поездок Кавилин останавливался в доме российского подсанкционного олигарха", — добавили в сообщении.

Пророссийские нарративы бывшего депутата

Журналисты добавили, что до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украине, у Червоненко были пророссийские взгляды, которые он с активностью продвигал.

"В 2023 году во время великой войны Червоненко замечали в компании россиян, в частности, недавно он снялся в клипе российского певца шансона Евгения Кемеровского, где пели о "дружбе" двух народов. В настоящее время Кантор находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины", — подытожили в расследовании.

Напомним, в начале апреля 2022 года Минобороны заключило крупное соглашение на поставку нужных в то время вещей для ВСУ, среди которых баллистические шлемы, бронежилеты и бронеплиты к ним. После этого в контрактах ведомства появилась польская фирма Alfa, которая впоследствии ограбила на несколько миллиардов гривен Украину и поставки военного оборудования не осуществила.