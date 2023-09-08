Зятя екснардепа Червоненка помітили на віллі російського олігарха, — УП

Зять Євгена Червоненка Олексій Кавилін. Фото: УП

Журналісти видання "Українська правда" помітили зятя колишнього нардепа Євгена Червоненка, а саме Олексія Кавиліна, в розкішному будинку російського олігарха В'ячеслава Кантора у Женеві. Відомо, що бізнесмен РФ перебуває під санкціями.

Про це йдеться у розслідуванні "УП".

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Журналісти кажуть, що нині Червоненко пов'язаний з Головним управлінням розвідки України.

Як відомо, Олексій Кавилін (зять Червоненка) з 2016 по 2019 роки обіймав посаду керівника головного управління державної фіскальної служби у Київській області.

Своєю чергою, у коментарі виданню він зауважив, що "не пам'ятає", чи був у Женеві в будинку російського олігарха 17 липня 2023 року.

Пізніше Кавилін сказав, що "це неможливо".

Що каже Червоненко

Водночас Євген Червоненко зауважив, що "не любить, коли підглядують в труси".

За його словами, з Кантором він має довгі роки стосунків, адже Червоненко раніше був віцепрезидентом Європейського єврейського конгресу, а Кантор обіймав посаду президента цього ж об'єднання.

Колишній депутат заявив, що його зять проживає та працює в Україні. Він має причини для того, аби їздити за кордон, використовуючи офіційні дозволи або листи.

"Екснардеп заявив, що Кавилін міг спокійно стати одним із головних героїв "Батальйону Монако", але не зробив цього. За інформацією УП, зять Червоненка з початку року п'ять разів виїжджав із України, в тому числі за листами ГУР МОУ. Під час однієї із поїздок Кавилін зупинявся в будинку російського підсанкційного олігарха", — додали у повідомленні.

Проросійські наративи колишнього депутата

Журналісти додали, що до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні, Червоненко мав проросійські погляди, які він з активністю просував.

"У 2023 році під час великої війни Червоненка помічали в компанії росіян, зокрема, нещодавно він знявся у кліпі російського співака шансону Євгенія Кемеровського, де співали про "дружбу" двох народів. Наразі Кантор перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії та України", — підсумували у розслідуванні.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року Міноборони уклало велику угоду на поставку потрібних у той час речей для ЗСУ, серед яких балістичні шоломи, бронежилети та бронеплити до них. Після цього у контрактах відомства з'явилася польська фірма Alfa, яка згодом пограбувала на декілька мільярдів гривень Україну та поставку військового обладнання не здійснила.