Появится система, которая будет предотвращать конфликты и войны: концепция технологии

Украинский военный смотрит в бинокль. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

С каждым годом в мире растет количество случаев насилия и кризисов. Ученые предложили технологию, которая предусматривала бы конфликты и войны и препятствовала их образованию.

Об этом сообщает NNews.

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Отмечается, что группа исследователей представила идею создания системы, которая может предусматривать кризисные ситуации на основе анализа масштабных данных.

Принцип работы новой технологии — сбор и анализ большого количества информации из различных источников, таких как социальные сети, новостные порталы и другие веб-ресурсы. После сбора эта информация будет подвергаться глубинному анализу с помощью алгоритмов машинного обучения и других методов обработки данных. Исследователи делают акцент на том, что система должна быть создана с соблюдением самых высоких стандартов защиты конфиденциальности, поскольку есть риск использования технологии в целях проверки частной информации пользователей сети.

Система, предусматривающая кризисные ситуации с высокой точностью, является важным шагом в обеспечении безопасности общественности. Однако для обеспечения эффективности ее работы, технологию следует использовать в соответствии со всеми стандартами защиты конфиденциальности и этическими принципами.

Напомним, что вчера, 23 апреля, Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении обратился к украинцам. Он напомнил, что победа должна быть общей и просит уважать то, что в уголках Украины тихо, а не так, как на передовой.