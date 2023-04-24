Появится система, которая будет предотвращать конфликты и войны: концепция технологии
С каждым годом в мире растет количество случаев насилия и кризисов. Ученые предложили технологию, которая предусматривала бы конфликты и войны и препятствовала их образованию.
Об этом сообщает NNews.
Система, предотвращающая развязывание войн
Отмечается, что группа исследователей представила идею создания системы, которая может предусматривать кризисные ситуации на основе анализа масштабных данных.
Принцип работы новой технологии — сбор и анализ большого количества информации из различных источников, таких как социальные сети, новостные порталы и другие веб-ресурсы. После сбора эта информация будет подвергаться глубинному анализу с помощью алгоритмов машинного обучения и других методов обработки данных. Исследователи делают акцент на том, что система должна быть создана с соблюдением самых высоких стандартов защиты конфиденциальности, поскольку есть риск использования технологии в целях проверки частной информации пользователей сети.
Система, предусматривающая кризисные ситуации с высокой точностью, является важным шагом в обеспечении безопасности общественности. Однако для обеспечения эффективности ее работы, технологию следует использовать в соответствии со всеми стандартами защиты конфиденциальности и этическими принципами.
Напомним, что вчера, 23 апреля, Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении обратился к украинцам. Он напомнил, что победа должна быть общей и просит уважать то, что в уголках Украины тихо, а не так, как на передовой.