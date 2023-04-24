З'явиться система, що запобігатиме конфліктам та війнам: концепція технології

Український військовий дивиться в бінокль. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Із кожним роком у світі зростає кількість випадків насильства та кризових ситуацій. Вчені запропонували технологію, яка б передбачала конфлікти та війни й перешкоджала їх утворенню.

Про це повідомляє NNews.

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Система, що запобігає розв'язуванню війн

Зазначається, що група дослідників запропонувала ідею створення системи, яка може передбачати кризові ситуації на основі аналізу масштабних даних.

Принципом роботи нової технології є збір та аналіз великої кількості інформації з різних джерел, таких як соціальні мережі, новинні портали та інші вебресурси. Після збору ця інформація піддаватиметься глибинному аналізу за допомогою алгоритмів машинного навчання та інших методів обробки даних. Дослідники роблять акцент на тому, що система має бути створена з дотриманням найвищих стандартів захисту приватності, оскільки є ризик використання технології в цілях перевірки приватної інформації користувачів мережі.

Система, яка може передбачати кризові ситуації з високою точністю, є важливим кроком у забезпеченні безпеки громадськості. Однак для забезпечення ефективності її роботи, технологію потрібно використовувати відповідно до всіх стандартів захисту приватності та етичних принципів.

Нагадаємо, що вчора, 23 квітня, Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні звернувся до українців. Він нагадав, що перемога має бути спільною і просить шанувати те, що в куточках України тихо, а не так, як на передовій.