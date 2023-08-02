Появился сайт с военными вакансиями: какие специалисты нужны

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/CinCAFU

Недавно появился сайт с военными вакансиями в Вооруженных Силах Украины. Платформу запустило рекрутинговое агентство Lobby X.

Об этом сообщает Центр морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

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"За год рекрутировано в ряды Сил Обороны более 1500 человек, более 21 000 отзывов кандидатов, сотрудничество со 103 подразделениями", — говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы приобщиться к ВСУ, нужно отправить резюме на вакансию, что больше всего по душе.

Так, платформа предлагает множество разнообразных предложений работы на любой вкус: от боевых и медицинских — до креативных или IT.

В настоящее время военные подразделения нуждаются в специалистах, среди которых:

операторы систем РЭБ,

операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),

повара,

менеджеры по социальным сетям (SMM),

гранатометчики,

продакт-менеджеры и другие специалисты.

Источник: facebook.com/CMASua

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война. За это время, по официальным данным, из страны уехало более восьми миллионов человек. Следовательно, на рынке труда образовался определенный пробел, и сейчас он нуждается в квалифицированных специалистах.

Также мы сообщали, что на украинском рынке труда ситуация остается критичной, ведь на фоне войны возник дефицит как рабочих мест, так и "рук". При этом нехватка работников сохранится в ближайшие годы, а вот заработные платы могут возрасти.