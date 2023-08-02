Появился сайт с военными вакансиями: какие специалисты нужны
Недавно появился сайт с военными вакансиями в Вооруженных Силах Украины. Платформу запустило рекрутинговое агентство Lobby X.
Об этом сообщает Центр морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.
Военные вакансии в Украине
"За год рекрутировано в ряды Сил Обороны более 1500 человек, более 21 000 отзывов кандидатов, сотрудничество со 103 подразделениями", — говорится в сообщении.
Отмечается, чтобы приобщиться к ВСУ, нужно отправить резюме на вакансию, что больше всего по душе.
Так, платформа предлагает множество разнообразных предложений работы на любой вкус: от боевых и медицинских — до креативных или IT.
В настоящее время военные подразделения нуждаются в специалистах, среди которых:
- операторы систем РЭБ,
- операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),
- повара,
- менеджеры по социальным сетям (SMM),
- гранатометчики,
- продакт-менеджеры и другие специалисты.
Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война. За это время, по официальным данным, из страны уехало более восьми миллионов человек. Следовательно, на рынке труда образовался определенный пробел, и сейчас он нуждается в квалифицированных специалистах.
Также мы сообщали, что на украинском рынке труда ситуация остается критичной, ведь на фоне войны возник дефицит как рабочих мест, так и "рук". При этом нехватка работников сохранится в ближайшие годы, а вот заработные платы могут возрасти.