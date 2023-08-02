З'явився сайт із військовими вакансіями: які фахівці потрібні
Нещодавно з'явився сайт із військовими вакансіями в Збройних силах України. Платформу запустила рекрутингова агенція Lobby X.
Про це повідомляє Центр морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.
Військові вакансії в Україні
"За рік рекрутовано до лав Сил Оборони понад 1500 людей, понад 21 000 відгуків кандидатів, співпраця зі 103 підрозділами", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, аби долучитися до ЗСУ, потрібно надіслати резюме на вакансію, що найбільше до душі.
Так, платформа пропонує безліч різноманітних пропозицій роботи на будь-який смак: від бойових та медичних — до креативних або IT.
Наразі ж військові підрозділи потребують фахівців, серед яких:
- оператори систем РЕБ,
- оператори безпілотних літальних апаратів (БПЛА),
- кухарі,
- менеджери з соціальних мереж (SMM),
- гранатометники,
- продакт-менеджери та інші спеціалісти.
Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. За цей час, за офіційними даними, з країни виїхало понад вісім мільйонів осіб. Відтак, на ринку праці утворилася певна прогалина, і зараз він потребує кваліфікованих фахівців.
Також ми повідомляли, що на українському ринку праці ситуація залишається критичною, адже на тлі війни виник дефіцит як робочих місць, так і "рук". При цьому нестача працівників збережеться у найближчі роки, а от заробітні плати можуть зрости.