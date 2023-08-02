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З'явився сайт із військовими вакансіями: які фахівці потрібні

2 серпня 2023 03:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З'явився сайт із військовими вакансіями: які фахівці потрібні
Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/CinCAFU
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно з'явився сайт із військовими вакансіями в Збройних силах України. Платформу запустила рекрутингова агенція Lobby X.

Про це повідомляє Центр морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.

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"За рік рекрутовано до лав Сил Оборони понад 1500 людей, понад 21 000 відгуків кандидатів, співпраця зі 103 підрозділами", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, аби долучитися до ЗСУ, потрібно надіслати резюме на вакансію, що найбільше до душі.

Так, платформа пропонує безліч різноманітних пропозицій роботи на будь-який смак: від бойових та медичних — до креативних або IT.

Наразі ж військові підрозділи потребують фахівців, серед яких:

  • оператори систем РЕБ,
  • оператори безпілотних літальних апаратів (БПЛА),
  • кухарі,
  • менеджери з соціальних мереж (SMM),
  • гранатометники,
  • продакт-менеджери та інші спеціалісти.
Джерело: facebook.com/CMASua

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. За цей час, за офіційними даними, з країни виїхало понад вісім мільйонів осіб. Відтак, на ринку праці утворилася певна прогалина, і зараз він потребує кваліфікованих фахівців. 

Також ми повідомляли, що на українському ринку праці ситуація залишається критичною, адже на тлі війни виник дефіцит як робочих місць, так і "рук". При цьому нестача працівників збережеться у найближчі роки, а от заробітні плати можуть зрости.

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