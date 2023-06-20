Катастрофа на ЗАЭС – чем она угрожает Украине и миру

Вид Запорожской АЭС с берега Каховского водохранилища. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Если российские оккупационные войска повлекут за собой аварию на Запорожской АЭС, последствия могут быть такие же, как на японской атомной станции Фукусима 2011 года. В результате может произойти выброс радиоактивных веществ, а это может быть хуже, чем авария на Чернобыльской АЭС.

Об этом рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в комментарии "Фактам ICTV".

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Последствия для Украины после аварии на ЗАЭС

Если оккупанты все же спровоцируют аварию на ЗАЭС, то дальнейшее развитие событий может быть таким, как на японской атомной станции Фукусима в 2011 году, когда катастрофу повлекли за собой землетрясение и цунами.

Последствия вероятной аварии на ЗАЭС. Фото: Факты

Во втором случае это сравнимо с аварией на АЭС Три-Майл-Айленд в США, которая произошла из-за нарушения охлаждения ядерного топлива в одном из реакторов 1979 года.

"Если же ЗАЭС потеряет все источники электроснабжения, начнется плавление ядерного топлива. И, как результат, может произойти выброс радиоактивных веществ", — заявила она.

В результате аварии на ЗАЭС для Украины будут следующие последствия:

Площадь зоны отчуждения вокруг Запорожской АЭС может составить около 30 тыс. кв. км. Это почти в 10 раз больше, чем Чернобыльская зона отчуждения.

Площадь потенциально загрязненных территорий может составить 2 млн кв. км. Для сравнения после аварии на ЧАЭС потенциально загрязненные территории распространились на 200 тыс. кв. км.

Почти вся территория Запорожской области может оказаться непригодной для проживания в течение сотни лет.

Радиационного поражения могут потерпеть около 1 млн человек (после Чернобыльской катастрофы было 600 тыс.). Жертв может быть больше, чем после крушения на ЧАЭС.

Может произойти значительный выброс опасных веществ, что будет представлять опасность для здоровья граждан, состояния водоемов и почв.

Загрязнение распространится на Днепр, Черное и Азовское моря.

Авария на ЗАЭС: угрозы миру

В случае аварии на ЗАЭС под угрозой окажется не только Украина, но мир. Опасность повисла над жизнями и здоровьем миллионов людей. Все зависит от циркуляции воздушных масс на тот момент.

"Последствия будут зависеть от скорости и направления ветра. Пострадать могут как страны Восточной Европы, так и приграничные области РФ – Белгородская, Ростовская, Курская, а также оккупированный Россией Крым, — подчеркнула она", — рассказала Тимочко.

Напомним, что недавно начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками.