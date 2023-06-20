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СМИ показали ужасающие последствия возможной катастрофы на ЗАЭС

20 июня 2023 18:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Катастрофа на ЗАЭС – чем она угрожает Украине и миру
Вид Запорожской АЭС с берега Каховского водохранилища. Фото: REUTERS/Alina Smutko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Если российские оккупационные войска повлекут за собой аварию на Запорожской АЭС, последствия могут быть такие же, как на японской атомной станции Фукусима 2011 года. В результате может произойти выброс радиоактивных веществ, а это может быть хуже, чем авария на Чернобыльской АЭС.

Об этом рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в комментарии "Фактам ICTV".

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Последствия для Украины после аварии на ЗАЭС

Если оккупанты все же спровоцируют аварию на ЗАЭС, то дальнейшее развитие событий может быть таким, как на японской атомной станции Фукусима в 2011 году, когда катастрофу повлекли за собой землетрясение и цунами.

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Последствия вероятной аварии на ЗАЭС. Фото: Факты

Во втором случае это сравнимо с аварией на АЭС Три-Майл-Айленд в США, которая произошла из-за нарушения охлаждения ядерного топлива в одном из реакторов 1979 года.

"Если же ЗАЭС потеряет все источники электроснабжения, начнется плавление ядерного топлива. И, как результат, может произойти выброс радиоактивных веществ", — заявила она.

В результате аварии на ЗАЭС для Украины будут следующие последствия:

  • Площадь зоны отчуждения вокруг Запорожской АЭС может составить около 30 тыс. кв. км. Это почти в 10 раз больше, чем Чернобыльская зона отчуждения.
  • Площадь потенциально загрязненных территорий может составить 2 млн кв. км. Для сравнения после аварии на ЧАЭС потенциально загрязненные территории распространились на 200 тыс. кв. км.
  • Почти вся территория Запорожской области может оказаться непригодной для проживания в течение сотни лет.
  • Радиационного поражения могут потерпеть около 1 млн человек (после Чернобыльской катастрофы было 600 тыс.). Жертв может быть больше, чем после крушения на ЧАЭС.
  • Может произойти значительный выброс опасных веществ, что будет представлять опасность для здоровья граждан, состояния водоемов и почв.
  • Загрязнение распространится на Днепр, Черное и Азовское моря.

Авария на ЗАЭС: угрозы миру

В случае аварии на ЗАЭС под угрозой окажется не только Украина, но мир. Опасность повисла над жизнями и здоровьем миллионов людей. Все зависит от циркуляции воздушных масс на тот момент.

"Последствия будут зависеть от скорости и направления ветра. Пострадать могут как страны Восточной Европы, так и приграничные области РФ – Белгородская, Ростовская, Курская, а также оккупированный Россией Крым, — подчеркнула она", — рассказала Тимочко.

Напомним, что недавно начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками.

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