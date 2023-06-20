Катастрофа на ЗАЕС — чим вона загрожує Україні та світу

Вид на Запорізьку АЕС з берега Каховського водосховища. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Якшо російські окупаційні війська спричинять аварію на Запорізькій АЕС, наслідки можуть бути такі ж, як на японській атомній станції Фукусіма 2011 року. Як результат, може статися викид радіоактивних речовин, а це може бути гірше, ніж аварія на Чорнобильській АЕС.

Про це розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у коментарі "Фактам ICTV".

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Наслідки для України після аварії на ЗАЕС

Якщо окупанти все ж спровокують аварію на ЗАЕС, то подальший розвиток подій можу бути такий, як на японській атомній станції Фукусіма в 2011 році, коли катастрофу спричинили землетрус і цунамі.

Наслідки можливої аварії на ЗАЕС. Фото: Факти

У другому випадку це можна буде порівняти з аварією на АЕС Три-Майл-Айленд у США, яка сталася через порушення охолодження ядерного палива в одному з реакторів 1979 року

"Якщо ж ЗАЕС втратить усі джерела електропостачання, розпочнеться плавлення ядерного палива. І, як результат, може статися викид радіоактивних речовин", — заявила вона.

В результаті аварії на ЗАЕС для України будуть такі наслідки:

Площа зони відчуження довкола Запорізької АЕС може становити близько 30 тис. кв. км. Це майже в 10 разів більше, ніж Чорнобильська зона відчуження.

Площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км. Для порівняння, після аварії на ЧАЕС потенційно забруднені території поширилися на 200 тис. кв. км.

Майже вся територія Запорізької області може стати непридатною для проживання протягом сотні років.

Радіаційного ураження можуть зазнати близько 1 млн людей (після Чорнобильської катастрофи було 600 тис.). Жертв може бути більше, ніж після катастрофи на ЧАЕС.

Може відбутися значний викид небезпечних речовин, що становитиме небезпеку для здоров’я громадян, стану водойм та ґрунтів.

Забруднення пошириться на Дніпро, Чорне та Азовське моря.

Аварія на ЗАЕС: загрози для світу

У разі аварії на ЗАЕС під загрозою опиниться не лише Україна, а й світ. Небезпека повисла над життями та здоров’ям мільйонів людей. Все залежатиме від циркуляції повітряних мас на той момент.

"Наслідки залежатимуть від швидкості та напряму вітру. Постраждати можуть як країни Східної Європи, так і прикордонні області РФ – Бєлгородська, Ростовська, Курська, а також окупований Росією Крим, – наголосила вона", — розповіла Тимочко.

Нагадаємо, нещодавно начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Запорізька АЕС замінована російськими військами.