Изменения для ВПЛ: чего ждать людям в июне

Люди ищут убежища в других регионах Украины. Фото: Новини.LIVE

В этом месяце вступили в силу новые изменения, касающиеся оформления личных документов, а также внесения сведений о регистрации о месте жительства.

Эта информация очень полезна для тех, кто сменил место жительства в результате боевых действий, оккупации. А также тем, у кого разрушен или поврежден в результате войны дом. Все разъяснения изложены на странице "Юридического советчика для ВПЛ" в Facebook.

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Оформление документов

По всем вопросами следует обратиться в Государственную миграционную службу. Там предоставляют такие услуги:

можно оформить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины;

оформить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус;

можно вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины.

Регистрация места жительства

Юристы объясняют: если сейчас жилье находится на территории, оккупированной РФ или там ведут боевые действия, можно зарегистрировать нынешнее место жительства без снятия с регистрации предыдущего места жительства.

Прописка ребенка

зарегистрированным местом жительства ребенка считается то место, где зарегистрированы его родители или другие законные представители;

для того, чтобы прописать ребенка на территориях, временно оккупированных РФ или на которых ведутся боевые действия, родители должны написать соответствующее заявление.

дату прописки ребенка на таких территориях родители определяют в своем письменном заявлении самостоятельно.

Напомним, в Украине статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) позволяет гражданам, покинувшим свои дома из-за боевых действий, получать государственную помощь. Однако его можно потерять по определенным основаниям.

Как отмечают в Минреинтеграции, переселенцы могут лишиться статуса внутренне перемещенного лица, если не явятся в течение десяти дней в органы социальной защиты населения после проведения проверки по новому месту жительства.