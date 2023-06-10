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Зміни для ВПО: чого чекати людям у червні

10 червня 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зміни для ВПО: чого чекати людям у червні
Люди шукають прихисток в інших регіонах України. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цього місяця набрали чинності нові зміни щодо оформлення особистих документів, а також внесення відомостей про реєстрацію на місці проживання. 

Ця інформація дуже корисною буде для тих, хто змінив місце проживання внаслідок бойових дій, окупації. А також тим, у кого зруйноване. або пошкоджене внаслідок війни будинки. Усі роз"яснення викладені сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у Facebook.

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Оформлення документів

За усіма питаннями потрібно звернутися до до Державної міграційної служби. Там надаються такі послуги:

  • можна оформити документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
  • оформити документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус;
  • можна вклеїти фотокартку в паспорт громадянина України. 

Реєстрація місця проживання

Юристи пояснюють: якщо зараз житло знаходиться на території, окупованій РФ, чи там ведуть бойові дії, можна зареєструвати нинішнє місце проживання без зняття з реєстрації попереднього місця проживання.

Прописка дитини

  • зареєстрованим місцем проживання дитини вважається те місце, де зареєстровані її батьки або інші законні представники;
  • для того, аби прописати дитину на територіях, які є тимчасово окупованими РФ чи на яких ведуться/велися бойові дії, батьки мають написати відповідну заяву.
  • дату прописки дитини на таких територіях батьки визначають у своїй письмовій заяві самостійно.

Нагадаємо, в Україні статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) дозволяє громадянам, які залишили свої оселі через бойові дії, отримувати державну допомогу. Однак його можна втратити за певних підстав.

Як зазначають у Мінреінтеграції, переселенці можуть втратити статус внутрішньо переміщеної особи, якщо не з'являться упродовж десяти днів в органи соціального захисту населення після проведення перевірки за новим місцем проживання.

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