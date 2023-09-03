Изменения Илона Маска в соцсети X помогли российской пропаганде, — WP

Владелец соцсети X Илон Маск. Фото: ЕРА

Всемирно известная соцсеть X (прежнее название — Twitter), принадлежащая Илону Маску, помогла российской пропаганде об Украине охватить больше людей, чем это было до начала полномасштабной войны. Такие результаты показало исследование некоммерческой аналитической группы Reset, опубликованной Европейской комиссией.

Об этом пишет Washington Post.

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Представители крупнейших социальных сетей пообещали сделать все, чтобы противостоять пропаганде РФ. Однако, по данным исследования, российские фейки об Украине только преуспевают.

"В течении 2022 года аудитория и охват связанных с Кремлем учетных записей в социальных сетях существенно возросла по всей Европе. Предварительный анализ свидетельствует о том, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем учетных записей еще больше выросли в первой половине 2023 года, в частности из-за демонтажа стандартов безопасности Twitter", — говорится в итогах исследования.

Почему так произошло

Отмечается, что эти показатели выросли в первой половине 2023 года из-за того, что изменились стандарты безопасности Twitter, которая называется X.

Также соцсеть Илона Маска не единственная, которой не удалось остановить распространение российской пропаганды. Instagram, Telegram и Facebook тоже раскритиковали за это.

Реакция ОП Украины

В свою очередь советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на такую информацию и высказал свое мнение по поводу этой ситуации.

"Илон Маск, широко открытые ворота для примитивных российских пропагандистов и российских ядовитых ботов/ферм — это вовсе не о свободе слова, антиистеблишменте и правоконсервативном дискурсе. Какая наивность... Речь идет исключительно о соучастии в разрушении глобальных правил, социальной деэволюции, поощрении кровожадных карикатурой на империю homo soveticus. Почему так открыто стремиться к славе Герострата в эпоху постинформации?" — спросил он, отметив страницу Илона Маска в его же соцсети.

Скриншот сообщения

Напомним, Министерство юстиции США подало в суд на компанию американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Причина — вероятная дискриминация беженцев во время приема на работу.