Зміни Ілона Маска у соцмережі X допомогли російській пропаганді, — WP

Власник соцмережі X Ілон Маск. Фото: ЕРА

Всесвітньовідома соцмережа X (колишня назва — Twitter), яка належить Ілону Маску, допомогла російській пропаганді про Україну охопити більше людей, ніж це було до початку повномасштабної війни. Такі результати показало дослідження некомерційної аналітичної групи Reset, яке опублікувала Європейська комісія.

Про це пише Washington Post.

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Зазначається, що представники найбільших соціальних мереж пообіцяли зробити все, аби протистояти пропаганді РФ. Проте, за даними дослідження, російські фейки про Україну лише процвітають.

"Протягом 2022 року аудиторія та охоплення пов’язаних із Кремлем облікових записів у соціальних мережах суттєво зросла по всій Європі. Попередній аналіз свідчить про те, що охоплення та вплив підтримуваних Кремлем облікових записів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема через демонтаж стандартів безпеки Twitter", — йдеться у підсумках дослідження.

Чому так сталося

Наголошується, що ці показники зросли в першій половині 2023 року через те, що змінилися стандарти безпеки Twitter, яка наразі має назву X.

Також соцмережа Ілона Маска не є єдиною, якій не вдалося зупинити поширення російської пропаганди. Instagram, Telegram і Facebook теж розкритикували за це.

Реакція ОП України

Своєю чергою радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на таку інформацію та висловив свою думку щодо цієї ситуації.

"Ілоне Маск, широко відкриті ворота для примітивних російських пропагандистів і російських отруйних ботів/ферм — це зовсім не про свободу слова, антиістеблішмент і правоконсервативний дискурс. Яка наївність... Йдеться виключно про співучасть у руйнуванні глобальних правил, соціальній дееволюції, заохоченні кровожерливих апетитів карикатурою на імперію homo soveticus. Чому так відкрито прагнути слави Герострата в епоху постінформації?" — запитав він, позначивши сторінку Ілона Маска у його ж соцмережі.

Скриншот допису

Нагадаємо, Міністерство юстиції США подало до суду на компанію американського мільярдера Ілона Маска SpaceX. Причина — ймовірна дискримінація біженців під час прийняття на роботу.