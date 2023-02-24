"Знает все государственные тайны": Буданов показал своего кота Гюнтера

Гюнтер родился и проживает на территории ГУР

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов показал кота, проживающего в его кабинете и на территории управления.

Об этом он сказал Дмитрию Комарову в документальном фильме "Год".

По словам Буданова, кот по кличке Гюнтер родился и проживает на территории ГУР. Он знает больше государственных тайн, чем кто-либо другой в стране.

"Гюнтер пережил ракетный удар, но, как видите, все у него хорошо", — сказал Буданов.

Он отметил, что за год войны ракета на территорию ГУР попала всего один раз. То, что россия ведет на него "охоту", Буданову даже нравится. Говорит, что это своего рода признание.

"Я верю в Бога. Я боюсь божьего наказания. Но россия? Кого там бояться", — сказал Кирилл Буданов.

Добавим, Буданов ранее отмечал, что российская армия уже начала второе большое наступление, но оно настолько плохо подготовлено, что многие его вообще не замечает.