Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow "Знает все государственные тайны": Буданов показал своего кота Гюнтера arrow

"Знает все государственные тайны": Буданов показал своего кота Гюнтера

24 февраля 2023 22:46
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Гюнтер родился и проживает на территории ГУР
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов показал кота, проживающего в его кабинете и на территории управления.

Об этом он сказал Дмитрию Комарову в документальном фильме "Год".

Читайте также:

По словам Буданова, кот по кличке Гюнтер родился и проживает на территории ГУР. Он знает больше государственных тайн, чем кто-либо другой в стране.

"Гюнтер пережил ракетный удар, но, как видите, все у него хорошо", — сказал Буданов.

Он отметил, что за год войны ракета на территорию ГУР попала всего один раз. То, что россия ведет на него "охоту", Буданову даже нравится. Говорит, что это своего рода признание.

"Я верю в Бога. Я боюсь божьего наказания. Но россия? Кого там бояться", — сказал Кирилл Буданов.

Добавим, Буданов ранее отмечал, что российская армия уже начала второе большое наступление, но оно настолько плохо подготовлено, что многие его вообще не замечает.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

23:53 Готовы к защите: Небытов рассказал о вероятности повторного наступления рф

23:52 На востоке Турции произошло новое землетрясение: что известно

23:36 Послы ЕС согласовали десятый пакет санкций против россии, — СМИ

23:25 После разговора с Зеленским Эрдоган звонил путину: о чем говорили

23:21 Макрон и Шольц снова пытались склонить Зеленского к переговорам с рф: зачем это им

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:13 МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством: в чем опасность

Новина з відео

23:02 "Где дорога на москву?": Резников похвастался первыми танками Leopard, которые прибыли в Украину

22:53 Канада расширила санкции против рф: детали

Новина з відео

22:49 Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов, — Зеленский

22:28 Депутат в Румынии случайно показался голым на Zoom-конференции и подал в отставку: детали

Новина з відео

23:02 "Где дорога на москву?": Резников похвастался первыми танками Leopard, которые прибыли в Украину

Новина з відео

22:49 Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов, — Зеленский

Новина з відео

21:38 Эксклюзивные кадры: Зеленский показал, где живет уже год

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Новина з відео

21:13 "Вроде наступление, а долбят по нам": аудиоперехват ГУР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:30 "Они нам не братья": каким был год войны для одесситов

Новина з відео

19:02 Жена звезды "Квартала 95" Кошевого опубликовала видео с архивными кадрами первых дней войны

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Новина з відео

17:39 "Моя жизнь стала лучше": Шакира выпустила уже третью песню о расставании с Пике

Новина з відео

17:12 Джулия Робертс, Барбра Стрейзанд, Мэтт Дэймон и другие знаменитости обратились к украинцам

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Рік великої війни

12:00 Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Рік великої війни

08:20 Как бизнес в Украине пережил первый год войны

Рік великої війни

07:23 Как изменилось отношение к Усику и Ломаченко за год войны

Рік великої війни

07:15 Знаменитости, которые защищают Украину в рядах ВСУ от оккупантов

Рік великої війни

06:31 С кровью, потерями, но с достижениями: Украина уже год защищается от террористической россии

Актуальное по теме

None 24 Февраль 23:37

Готовы к защите: Небытов рассказал о вероятности повторного наступления рф

None 24 Февраль 23:52

На востоке Турции произошло новое землетрясение: что известно

None 24 Февраль 23:38

Послы ЕС согласовали десятый пакет санкций против россии, — СМИ

None 24 Февраль 22:55

После разговора с Зеленским Эрдоган звонил путину: о чем говорили

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB