Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow "Знає всі державні таємниці": Буданов показав свого кота Гюнтера arrow

"Знає всі державні таємниці": Буданов показав свого кота Гюнтера

24 лютого 2023 22:46
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Гюнтер народився та проживає на території ГУР
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов показав кота, який живе у його кабінеті та на території управління.

Про це він сказав Дмитру Комарову в документальному фільму "Рік".

Читайте також:

За словами Буданова, кіт на кличку Гюнтер народився та проживає на території ГУР. Він знає більше державних таємниць, ніж будь-хто інший в країні.

"Гюнтер пережив ракетний удар, але, як бачите, все в нього добре", — сказав Буданов.

Він зазначив, що за рік війни ракета на територію ГУР потрапила лише один раз. Те, що рф веде на нього "полювання", Буданову навіть подобається. Каже, що це свого роду визнання.

"Я вірю в Бога. Я боюсь божого покарання. Але росію? Кого там боятися", — сказав Кирило Буданов.

Додамо, Буданов раніше зазначав, що російська армія уже почала другий великий наступ, але він настільки погано підготовлений, що багато його взагалі не помічає.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

23:53 Готові до захисту: Нєбитов розповів про ймовірність повторного наступу рф

23:52 На сході Туреччини стався новий землетрус: що відомо

23:36 Посли ЄС погодили десятий пакет санкцій проти росії, — ЗМІ

23:25 Після розмови із Зеленським Ердоган звонив путіну: про що говорили

23:21 Макрон і Шольц знову намагалися схилити Зеленського до переговорів з рф: для чого це їм

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:13 МВФ закликав країни не визнавати криптовалюту платіжним засобом: у чому небезпека

Новина з відео

23:02 "Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну

22:53 Канада розширила санкції проти рф: деталі

Новина з відео

22:49 Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий, — Зеленський

22:28 Депутат у Румунії випадково показався голим на Zoom-конференції та подав у відставку: деталі

Новина з відео

23:02 "Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну

Новина з відео

22:49 Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий, — Зеленський

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Новина з відео

21:13 "Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:30 "Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів

Новина з відео

19:02 Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

Новина з відео

17:12 Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон та інші знаменитості звернулись до українців

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Актуальне по темі

None 24 Лютий 23:37

Готові до захисту: Нєбитов розповів про ймовірність повторного наступу рф

None 24 Лютий 23:52

На сході Туреччини стався новий землетрус: що відомо

None 24 Лютий 23:38

Посли ЄС погодили десятий пакет санкцій проти росії, — ЗМІ

None 24 Лютий 22:55

Після розмови із Зеленським Ердоган звонив путіну: про що говорили

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB