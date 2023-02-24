"Знає всі державні таємниці": Буданов показав свого кота Гюнтера
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов показав кота, який живе у його кабінеті та на території управління.
Про це він сказав Дмитру Комарову в документальному фільму "Рік".
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За словами Буданова, кіт на кличку Гюнтер народився та проживає на території ГУР. Він знає більше державних таємниць, ніж будь-хто інший в країні.
"Гюнтер пережив ракетний удар, але, як бачите, все в нього добре", — сказав Буданов.
Він зазначив, що за рік війни ракета на територію ГУР потрапила лише один раз. Те, що рф веде на нього "полювання", Буданову навіть подобається. Каже, що це свого роду визнання.
"Я вірю в Бога. Я боюсь божого покарання. Але росію? Кого там боятися", — сказав Кирило Буданов.
Додамо, Буданов раніше зазначав, що російська армія уже почала другий великий наступ, але він настільки погано підготовлений, що багато його взагалі не помічає.