Что вам советует Вселенная – выберите любимую картинку и получите полезное послание

Тест, по которому можно получить совет от Вселенной. Фото: Telegraf

В вашей жизни наверняка бывают такие моменты, когда вы не можете найти ответ на тот или иной вопрос, поэтому ждете какого-нибудь знака или совета. Мы подготовили для вас интересный тест, в котором можно получить особое послание от Вселенной.

Новини.LIVE предлагает пройти тест, по которому можно получить советы от Вселенной.

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Тест — что советует Вселенная

Чтобы получить послание от Вселенной, просто посмотрите на картинку, выберите ту, которая вам понравилась больше всего, ознакомьтесь с результатами и получите полезный совет.

Изображение цветка лотоса

Если вам больше нравится первая картинка, Вселенная советует вам ухаживать за своим душевным спокойствием и поддерживать гармонию внутри себя. Лотос является символом просветления и чистоты, это значит, что вам под силу преодолевать препятствия и расти над ними.

Но не забывайте выделять немного времени самому себе и своим мыслям, а поддержкой на путь к саморазвитию может стать духовная литература или медитация.

Изображение горного пейзажа

В этом случае Вселенная говорит, что вы способны преодолеть все в мире. Горы — это символ целеустремленности и стойкости, а их величие указывает на ваш большой потенциал. Вселенная рекомендует вам идти только вперед, даже если у вас появятся определенные сомнения или страхи.

А ваши мечты в жизнь помогут воплотить такие вещи, как вера в себя, терпение и упорство.

Изображение радуги

Если вам больше понравилась картинка с радугой, значит стоит помнить, что после шторма всегда появляется радуга. Радуга — это символ веры, надежды и новых возможностей. Вселенная говорит, что если вы можете сейчас преодолеть трудности, вы смело можете верить в то, что ваша жизнь изменится к лучшему.

Вселенная рекомендует вам принимать какие-либо препятствия, возникающие на вашем пути, как временный период в жизни.

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