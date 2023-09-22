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Знак згори: виберіть улюблену картинку і отримайте цінну пораду від Всесвіту

22 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що вам радить Всесвіт – виберіть улюблену картинку і отримайте корисне послання
Тест, за яким можна отримати пораду від Всесвіту. Фото: Telegraf
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У вашому житті напевно бувають такі моменти, коли ви не можете знайти відповідь на те чи інше питання, тому чекаєте якогось знаку або поради. Ми підготували для вас цікавий тест, в якому можна отримати особливе послання від Всесвіту.

Новини.LIVE пропонує пройти тест, за яким можна отримати поради від Всесвіту.

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Тест — що радить Всесвіт

Щоб отримати послання від Всесвіту, просто подивіться на картинку, виберіть ту, яка сподобалася найбільше, ознайомтеся з результатами та отримайте корисну пораду.

Зображення квітки лотоса

Якщо вам більше подобається перша картинка, Всесвіт радить вам доглядати за власним душевним спокоєм та підтримувати гармонію всередині себе. Лотос є символом просвітлення і чистоти, це означає, що вам під силу долати перешкоди і рости над ними.

Але не забувайте виділяти трохи часу самому собі та власним думкам, а підтримкою на шлях до саморозвитку може стати духовна література або медитація.

Зображення гірського краєвиду

У цьому випадку Всесвіт каже, що ви здатні подолати все у світі. Гори — це символ цілеспрямованості та стійкості, а їхня велич вказує на ваш великий потенціал. Всесвіт рекомендує вам йти тільки вперед, навіть, якщо у вас з’являться певні сумніви чи страхи.

А ваші мрії у життя допоможуть втілити такі речі, як віра у себе, терпіння та завзятість. 

Зображення веселки

Якщо вам більше сподобалася картинка з веселкою, це означає, що слід пам'ятати, що після шторму завжди з’являється веселка. Веселка — це символ віри, надії і нових можливостей. Всесвіт каже, що якщо ви можете зараз подолати труднощі, ви сміливо можете вірити у те, що ваше життя зміниться на краще.

Всесвіт рекомендує вам приймати будь-які перешкоди, які виникають на вашому шляху, як тимчасовий період у житті. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна визначити свій характер за улюбленим одягом на картинці. 

Раніше ми розповідали про те, як можна знайти своє кохання у житті за допомогою простого тесту. 

Також ми повідомляли про те, як дізнатися про свій темперамент за формою підборіддя.

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