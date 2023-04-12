Знаменитый путешественник Беар Гриллз заговорил по-украински: ему помог искусственный интеллект

Британский телеведущий, путешественник и писатель Беар Гриллз и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Фото: BearGrylls/Instagram

Британский путешественник, телеведущий и писатель Беар Гриллз, недавно присоединившийся к команде амбасадоров UNITED24, чтобы собирать средства на восстановление Украины, поддержал инициативу стартапа Respeecher — Share UA voices. Благодаря ей мировые звезды могут выразить слова поддержки на украинском языке и собственным голосом.

Соответствующее обращение Беара Гриллза обнародовала платформа UNITED24.

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Обращение на украинском языке

Беар Гриллз в своем обращении заговорил на украинском языке. Это произошло благодаря технологии искусственного интеллекта.

В видео телеведущий призывает украинцев не сдаваться и восхищается стойкостью их духа. Он также объявил о запуске образовательной платформы для молодых украинцев BecomingX.

Британский путешественник присоединился к инициативе украинского стартапа Respeecher Share Ukrainian Voices, позволяющей мировым звездам выражать поддержку украинцам на украинском языке.

Напомним, ранее стало известно, что известный британский путешественник Беар Гриллз стал первым британским послом UNITED24. Он будет продвигать направление Rebuild Ukraine ("Восстановление Украины").

Также известно, что Беар Гриллз приезжал в Украину в конце прошлого года и встретился с Президентом Владимиром Зеленским.