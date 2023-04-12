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Знаменитий мандрівник Беар Гріллз заговорив українською: йому допоміг штучний інтелект

12 квітня 2023 14:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Знаменитий мандрівник Беар Гріллз заговорив українською: йому допоміг штучний інтелект
Британський телеведучий, мандрівник та письменник Беар Гріллз і Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві в пункті незламності. Фото: BearGrylls/Instagram
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Британський мандрівник, телеведучий та письменник Беар Гріллз, який нещодавно долучився до команди амбасадорів UNITED24, щоб збирати кошти на відбудову України, підтримав ініціативу стартапу Respeecher — Share UA voices. Завдяки їй світові зірки можуть висловити слова підтримки українською мовою і власним голосом. 

Відповідне звернення Беара Гріллза оприлюднила платформа UNITED24

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Звернення українською мовою

Беар Гріллз у своєму зверненні заговорив українською мовою. Це відбулося завдяки технології штучного інтелекту. 

У відео телеведучий закликає українців не здаватись і захоплюється стійкістю їх духу. Також він оголосив про запуск освітньої платформи для молодих українців BecomingX.

Британський мандрівник долучився до ініціативи українського стартапу Respeecher Share Ukrainian Voices, яка дає змогу світовим зіркам висловлювати підтримку українцям українською мовою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відомий британський мандрівник Беар Гріллз став першим британським амбасадором UNITED24. Він просуватиме напрям Rebuild Ukraine ("Відбудова України").

Також відомо, що Беар Гріллз приїжджав до України наприкінці минулого року та зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським. 

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