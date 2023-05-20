Зомбирование молодежи: в Мелитополе оккупанты открыли "Дом Юнармии"

В Мелитополе оккупанты зомбируют детей. Фото: УНИАН

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики готовят очередное преступление против украинских детей. Для зомбирования молодежи в городе задумали открыть "Дом Юнармии".

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

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По словам Федорова, в городе 19 мая решили отпраздновать День пионерии. Он добавляет, что на захваченных территориях Запорожского региона враг создал 159 ячеек "Движения первых".

"Туда затянули почти три тысячи наших детей, которых враг гордо именует "последователями традиций пионерии". Промывают мозги даже шестилетним первоклассникам", — написал Федоров.

Также в ближайшее время в городе планируют открыть "Дом Юнармии". Там несовершеннолетних будут обучать в военно-патриотических секциях.

Напомним, принудительная паспортизация в Запорожской области вышла на новый уровень. Без русского документа могут выключить свет. К тому же, российская оккупационная "администрация" выдает аттестаты об окончании школы на захваченных россиянами территориях только при наличии российского паспорта.