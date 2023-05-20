Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Зомбирование молодежи: в Мелитополе оккупанты открыли "Дом Юнармии" arrow

Зомбирование молодежи: в Мелитополе оккупанты открыли "Дом Юнармии"

20 мая 2023 05:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зомбирование молодежи: в Мелитополе оккупанты открыли "Дом Юнармии"
В Мелитополе оккупанты зомбируют детей. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики готовят очередное преступление против украинских детей. Для зомбирования молодежи в городе задумали открыть "Дом Юнармии".

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

По словам Федорова, в городе 19 мая решили отпраздновать День пионерии. Он добавляет, что на захваченных территориях Запорожского региона враг создал 159 ячеек "Движения первых".

"Туда затянули почти три тысячи наших детей, которых враг гордо именует "последователями традиций пионерии". Промывают мозги даже шестилетним первоклассникам", — написал Федоров.

Также в ближайшее время в городе планируют открыть "Дом Юнармии". Там несовершеннолетних будут обучать в военно-патриотических секциях.

Напомним, принудительная паспортизация в Запорожской области вышла на новый уровень. Без русского документа могут выключить свет. К тому же, российская оккупационная "администрация" выдает аттестаты об окончании школы на захваченных россиянами территориях только при наличии российского паспорта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас