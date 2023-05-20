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Зомбування молоді: у Мелітополі окупанти відкрили "Дім Юнармії"

20 травня 2023 05:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зомбування молоді: у Мелітополі окупанти відкрили "Дім Юнармії"
У Мелітополі окупанти зомбують дітей. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області російські загарбники готують черговий злочин проти українських дітей. Для зомбування дітлахів у місті задумали відкрити  "Дім Юнармії".

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, у місті 19 травня вирішити відсвяткувати День піонерії. При цьому він додає, що на захоплених територіях Запорізького регіону ворог створив 159 осередків "Руху перших".

"Туди затягнули майже три тисячі наших дітей, яких ворог гордо іменує "послідовниками традицій піонерії". Промивають мізки навіть шестирічним першачкам", — написав Федоров. 

Також найближчим часом планують відкрити "Дім Юнармії". Там неповнолітніх навчатимуть у військово-патріотичних секціях. 

Нагадаємо, примусова паспортизація у Запорізькій області вийшла на новий рівень. Без російського документу можуть вимкнути світло. До того ж російська окупаційна "адміністрація" видає атестати про закінчення школи на захоплених росіянами територіях тільки за наявності російського паспорта. 

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