Зоозащитники в шоке: Верховный Суд принял окончательное решение по делу догхантера Святогора

Алексей Святогор

Верховный Суд Украины вынес решение по делу догхантера Алексея Святогора, который, начиная с 2012 года, жестоко убивал бездомных животных и кичился своими достижениями в уничтожении четырехлапых в соцсетях. Суд не стал пересматривать оправданный приговор, это решение вызвало негодование в сообществе зоозащитников.

Об этом сообщила общественная организация URSA, занимающаяся защитой прав животных в Украине.

Решение суда

В URSA напоминают, что Святогор за годы пропаганды культа насилия в отношении животных собрал целую армию фанатов, которые продолжают его дело не только в Киеве, но и в других городах Украины. Как отмечается в сообщении, мужчина открыто раздавал советы и публиковал инструкции, как лучше убить собаку, чтобы она испытала страдания.

"В 2018 году Святогора задержали по обвинению в культе пропаганды и жестокости. Впрочем, Шевченковский Районный суд признал его невиновным, а Апелляционный Суд поддержал это решение. Приговор обжаловала прокуратура в Верховном Суде. Однако вчера судья Верховного Суда Бущенко Аркадий культа насилия и жестокости" касается только людей и не распространяется на животных", — говорится в сообщении.

Реакция зоозащитников

Организация URSA считает, что это решение Верховного Суда не просто несправедливо и антигуманно, но и поддерживает рост преступности и жестокости в Украине.

Украинская общественная организация "Каждое животное", целью которой является распространение веганства и защита прав всех животных, также выразила возмущение решением Верховного Суда.

"Организация "Каждое Животное" осуждает это решение Суда, которое противоречит законам логики. Высшая инстанция считает, что словосочетание "пропаганда культа насилия и жестокости" в статье 300 Уголовного Кодекса Украины касается исключительно насилия и жестокости в отношениях между людьми, и не распространяется на высказывания, касающиеся животного, растительного мира или других сфер, с которыми взаимодействует человек", — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что это решение Верховного Суда "свидетельствует о бездействии и непрофессионализме судов в Украине и показывает необходимость реформ в этой области".

Напомним, 18 января 2021 года Шевченковский райсуд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора. Его обвиняли в изготовлении материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости, за что он мог получить до 5 лет тюрьмы.

В ноябре 2021 года Киевский апелляционный суд Киева не изменил решение относительно Алексея Святогора и оправдал подозреваемого в деле жестокого обращения с животными.