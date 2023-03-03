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Зоозахисники шоковані: Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі догхантера Святогора

3 березня 2023 19:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Олексій Святогор
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Верховний Суд України виніс рішення по справі догхантера Олексія Святогора, який, починаючи з 2012 року, жорстоко вбивав безпритульних тварин та хизувався своїми досягненнями у знищенні чотирилапих у соцмережах. Суд не став переглядати виправдуваний вирок, це рішення викликало обурення у спільноті зоозахисників.

Про це повідомила громадська організація URSA, яка займається захистом прав тварин в Україні. 

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Рішення суду

В URSA нагадують, що Святогор за роки пропаганди культу насилля щодо тварин зібрав цілу "армію фанатів", які продовжують його справу не лише в Києві, а й в інших містах України. Як зазначається у повідомленні, чоловік відкрито роздавав поради та публікував інструкції, як краще вбити собаку, аби вона зазнала страждань.

"У 2018 році Святогора затримали за звинуваченням у культі пропаганди та жорстокості. Втім Шевченківський Районний суд визнав його невинуватим, а Апеляційний Суд підтримав це рішення. Вирок оскаржила прокуратура у Верховному Суді. Однак вчора суддя Верховного Суду Бущенко Аркадій Петрович вирішив, що словосполучення "пропаганда культу насилля та жорстокості" стосується лише людей і не поширюється на тварин", — йдеться у повідомленні. 

Реакція зоозахисників

Організація URSA вважає, що це рішення Верховного Суду є не просто несправедливим і антигуманним, а й таким, що підтримує зростання злочинності та жорстокості в Україні.

Українська громадська організація "Кожна тварина", метою якої є поширення веганства та захист прав усіх тварин, також висловила своє обурення рішенням Верховного Суду. 

"Організація "Кожна Тварина" засуджує це рішення Суду, яке суперечить законам логіки. Вища інстанція вважає, що словосполучення "пропаганда культу насильства і жорстокості" у статті 300 Кримінального Кодексу України стосується виключно насильства і жорстокості у стосунках між людьми, і не поширюється на висловлення, що стосуються тваринного, рослинного світу чи будь-яких інших сфер, з якими взаємодіє людина", — йдеться у повідомленні. 

В організації наголосили, що це рішення Верховного Суду "свідчить про бездіяльність та нефаховість судів в Україні, і показує необхідність реформ у цій галузі".

Нагадаємо, 18 січня 2021 року Шевченківський райсуд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора. Його звинувачували у виготовленні матеріалів, що пропагують культ насилля та жорстокість, за що він міг отримати до 5 років тюрми.

У листопаді 2021 року Київський апеляційний суд Києва не змінив рішення щодо Олексія Святогора і виправдав підозрюваного у справі жорстокого поводження з тваринами.

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