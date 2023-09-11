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"Сделаем им больно": Стерненко объявил мегазбор на оружие для ВСУ

11 сентября 2023 15:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Сделаем им больно": Стерненко объявил мегазбор на оружие для ВСУ
Общественный активист, волонтер Сергей Стерненко. Фото: facebook.com/sternenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 11 сентября, волонтер Сергей Стерненко объявил мегазбор на оружие для ВСУ. Цель — 75 млн. грн.

Об этом Сергей Стерненко сообщил в своих соцсетях.

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Сбор Стерненко

Сегодня, 11 сентября, в сети появился масштабный сбор Сергея Стерненко "Сделаем им больно". Его цель — 75 млн. грн.

"У нас есть возможность помочь одному очень хорошему делу — нанести россиянам серьезный удар. Большего, чем в Пскове, когда было уничтожено 4 Ил-76 + боеприпасы. Ваши средства прямо помогли этому произойти", — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что это самый большой сбор, который он когда-либо делал и он один из самых важных.

"Сначала вы увидите именно результат. Потом и средства поражения. Врагу пока рано знать о них, пусть сначала почувствует", — отметил Стерненко.

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Реквизиты для донатов

Внести свою лепту в большое дело вы можете по реквизитам:

Монобанка (и Apple Pay) https://send.monobank.ua/jar/6Cgt7cSiPp

Карта банки 5375411208619598
Приват 5168745030910761

Специальный счет для юридических лиц — UA323052990000026002015036015
Назначение: благотворительный взнос

PayPal - [email protected].

Стоит отметить, что за 45 минут удалось собрать 10 млн. грн.

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Напомним, в июле фонд Сергея Притулы объявил новый сбор для штурмовых спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь идет о пяти комплексах разведывательных беспилотников EOS C VTOL.

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