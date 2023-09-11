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"Зробимо їм боляче": Стерненко оголосив мегазбір на зброю для ЗСУ

11 вересня 2023 15:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Зробимо їм боляче": Стерненко оголосив мегазбір на зброю для ЗСУ
Громадський активіст, волонтер Сергій Стерненко. Фото: facebook.com/sternenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 11 вересня, волонтер Сергій Стерненко оголосив мегазбір на зброю для ЗСУ. Ціль — 75 млн грн.

Про це Сергій Стерненко повідомив у своїх соцмережах. 

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Збір Стерненка

Сьогодні, 11 вересня, у мережі з'явився масштабний збір Сергія Стерненка "Зробимо їм боляче". Його ціль — 75 млн грн. 

"У нас є можливість допомогти одній дуже хорошій справі — завдати росіянам серйозного удару.  Більшого, аніж у Пскові, коли було знищено 4 Іл-76 + боєприпаси. Ваші кошти прямо допомогли цьому відбутись", — йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що це найбільший збір, який він коли-небудь робив і він один з найважливіших. 

"Спочатку ви побачите саме результат. Потім і засоби ураження. Ворогу поки зарано знати про них, хай спершу відчує", — зазначив Стерненко.  

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Призначення: благодійний внесок

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Варто зазначити, що за 45 хвилин вдалося зібрати 10 млн грн.

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Нагадаємо, у липні фонд Сергія Притули оголосив новий збір для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Йдеться про п'ять комплексів розвідувальних безпілотників EOS C VTOL.

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