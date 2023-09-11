"Зробимо їм боляче": Стерненко оголосив мегазбір на зброю для ЗСУ

Громадський активіст, волонтер Сергій Стерненко. Фото: facebook.com/sternenko

У понеділок, 11 вересня, волонтер Сергій Стерненко оголосив мегазбір на зброю для ЗСУ. Ціль — 75 млн грн.

Про це Сергій Стерненко повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Збір Стерненка

Сьогодні, 11 вересня, у мережі з'явився масштабний збір Сергія Стерненка "Зробимо їм боляче". Його ціль — 75 млн грн.

"У нас є можливість допомогти одній дуже хорошій справі — завдати росіянам серйозного удару. Більшого, аніж у Пскові, коли було знищено 4 Іл-76 + боєприпаси. Ваші кошти прямо допомогли цьому відбутись", — йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що це найбільший збір, який він коли-небудь робив і він один з найважливіших.

"Спочатку ви побачите саме результат. Потім і засоби ураження. Ворогу поки зарано знати про них, хай спершу відчує", — зазначив Стерненко.

Реквізити для донатів

Внести свою лепту у велике діло ви можете за реквізитами:

Монобанка (і Apple Pay) https://send.monobank.ua/jar/6Cgt7cSiPp

Карта банки 5375411208619598

Приват 5168745030910761

Спеціальний рахунок для юридичних осіб — UA323052990000026002015036015

Призначення: благодійний внесок

PayPal — [email protected].

Варто зазначити, що за 45 хвилин вдалося зібрати 10 млн грн.

Нагадаємо, у липні фонд Сергія Притули оголосив новий збір для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Йдеться про п'ять комплексів розвідувальних безпілотників EOS C VTOL.