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Разрушенная российским обстрелом школа в Чернигове не откроет свои двери 1 сентября

21 августа 2023 16:26
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Разрушенная российским обстрелом школа в Чернигове не откроет свои двери 1 сентября
Следствия удара по центру Чернигова. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Вместо 30 школ в Чернигове откроются 29. После российского удара по центральной площади города здание учебного заведения повреждено и учащихся принять не сможет.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако в эфире Радио Свобода.

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В результате российского обстрела Чернигова 19 августа ударной волной от центральной площади города была повреждена школа №3. Здание не будет готово к 1 сентября.

В здании повреждены 93 окна, а также перегородки и двери.

"Семь кабинетов нельзя использовать, а также поврежденную спортивную площадку. 30 школ должны были открыть двери 1 сентября, сейчас — 29. Дети разделены на группы так, чтобы не было одновременно в школе больше детей, чем может принять хранилище", — рассказал Ломако для Радио Свобода.

В целом сообщается, что в результате российских обстрелов были уничтожены две школы в Чернигове, а повреждено 80%. Ремонтировать их поочередно.

Также, по словам чиновника, родители детей сами смогут выбирать режим обучения — очный или онлайн. Детей будут распределять в группы на разные половины дня, чтобы в случае тревоги все могли поместиться в укрытие.

В этом году в городе планируют вывести на очное обучение больше школьников, чем в прошлом. Тогда показатель составил 15 000 из 28 000 учащихся.

Напомним, 19 августа Россия нанесла разрушительный удар по центру Чернигова, в результате чего 7 человек погибли и 148 получили ранения.

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