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Зруйнована російським обстрілом школа в Чернігові не відчинить двері 1 вересня

21 серпня 2023 16:26
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Зруйнована російським обстрілом школа в Чернігові не відчинить двері 1 вересня
Наслідки удару по центру Чернігова. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Замість 30 шкіл у Чернігові відкриються 29. Після російського удару по центральній площі міста будівля навчального закладу пошкоджена і учнів прийняти не зможе. 

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако в ефірі Радіо Свобода

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Внаслідок російського обстрілу Чернігова 19 серпня ударною хвилею від центральної площі міста було пошкоджено школу №3. Будівля не буде готова до 1 вересня.

У будівлі пошкоджено 93 вікна, а також перегородки та двері. 

"Сім кабінетів не можна використовувати, а також пошкоджено спортивний майданчик. 30 шкіл мали відкрити двері 1 вересня, зараз — 29. Діти поділені на групи так, щоб не було одночасно в школі більше дітей, ніж може прийняти сховище", — розповів Ломако для Радіо Свобода.

Загалом повідомляється, що внаслідок російських обстрілів було знищено дві школи в Чернігові, а пошкоджено — 80%. Ремонтуватимуть їх по черзі. 

Також, за словами чиновника, батьки дітей самі зможуть обирати режим навчання — очний чи онлайн. Дітей розподілятимуть в групи на різні половини дня, аби в разі тривоги усі могли поміститись в укриття. 

Цього року в місті планують вивести на очне навчання більше школярів, ніж минулого року. Тоді показник становив 15 тисяч з 28 тисяч учнів. 

Нагадаємо, 19 серпня Росія завдала руйнівного удару по центру Чернігова, внаслідок чого 7 людей загинули та 148 отримали поранення. 

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