Насилие в семье — юристы объяснили, как действовать, чтобы защитить себя и родных

Как остановить домашнее насилие с помощью юристов. Фото: Новини.LIVE

Согласно статистике Нацполиции, только за 2022 год зафиксировано более 250 тыс. обращений по поводу домашнего насилия. По идее, эта статистика не может считаться полной, ведь многие жертвы замалчивают проблему, боятся об этом говорить и не знают, как остановить насилие в семье.

Важно отдавать себе отчет, что рядом есть те, кто готовы прийти на помощь. Система безвозмездной правовой помощи (БПП) обеспечивает помощь юристов и привлечение адвокатов. Это сеть бюро правовой помощи по всей Украине и дистанционные сервисы получения правовых услуг.

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Необходимо обратиться в контактный центр системы бесплатной правовой помощи по телефону 0800213103.

Также можно обратиться, воспользовавшись официальным порталом, где можно выбрать ближайшее бюро.

Домашнее насилие. Фото: depositphotos.com

Какую помощь могут оказать в системе БПП

Правозащитники, подскажут, как поступить в случае, когда полиция не помогает, помогут собрать доказательства и составить заявления в полицию и органы опеки, могут назначить адвоката, услуги которого будут бесплатными.

Что будет делать адвокат/юрист, назначенный системой БПП

Представлять ваши интересы в суде или других государственных органах.

Поможет составить необходимые документы: заявление на выдачу ограничительного предписания, заявление на возмещение материального/морального ущерба, заявление в суд о бездействии следователя и т.д.

Поможет получить направление в шелтер/убежище для пострадавших от домашнего насилия.

Инструкция, как поступать тем, кто пострадал от домашнего насилия. Фото: БПП

Наказать обидчика и защитить себя — как это возможно

По словам начальницы отдела по вопросам гендерной политики, предотвращения и противодействия домашнему насилию Координационного центра по предоставлению правовой помощи Дианы Бабаян, прежде всего, что должны сделать пострадавшие — привлечь обидчика к ответственности, а значит обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Следующими шагами будут обратиться к юристам и психологам для профессионального сопровождения.

"Далее для защиты от дальнейшей агрессии обидчика может быть получение ограничительного предписания. Суд может выдать его по результату рассмотрения заявления, даже без признания обидчика виновным в совершении домашнего насилия. В случае невыполнения ограничительного предписания обидчика можно привлечь к уголовной ответственности — ареста сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет", — объясняет Бабаян.

Ограничительное предписание выдает суд по результату рассмотрения соответствующего заявления сроком от 1 до 6 месяцев с возможностью продления его действия.

Права обидчика на этот период ограничиваются, это может быть:

запрещение находиться в месте совместного проживания;

устранение препятствий в пользовании имуществом, являющимся объектом общей собственности;

запрет приближаться на определенное расстояние до места жительства (пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадавшим лицом;

запрещение лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшее лицо;

запрет писать, звонить и т.д.

Напомним, мы писали, что в Одессе открылись кабинеты комплексной помощи для женщин. Там можно получить медицинскую, психологическую и социальную помощь.