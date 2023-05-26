Насильство в сім'ї — юристи пояснили, як діяти, щоб захистити себе та рідних

Як зупинити домашнє насильство за допомогою юристів. Фото: Новини.LIVE

Згідно зі статистикою Нацполіції, лише за 2022 рік зафіксовано понад 250 тис. звернень щодо домашнього насильства. Вірогідно, ця статистика не може вважатися повною, адже багато жертв замовчують проблему, бояться про це говорити та не знають, як зупинити насильство в родині.

Важливо усвідомлювати, що поруч є ті, хто готовий прийти на допомогу. Система безоплатної правової допомоги (БПД) забезпечує допомогу юристів та залучення адвокатів. Це — мережа бюро правової допомоги по всій Україні та дистанційні сервіси отримання правових послуг.

Читайте також:

Як захистити себе у випадку домашнього насильства за допомогою юристів

Необхідно звернутися до контактного центру системи безоплатної правової допомоги за телефоном 0 800 213 103.

Також можна звернутися, скориставшись офіційним порталом, де можна обрати найближче бюро.

Домашнє насильство. Фото: depositphotos.com

Яку допомогу можуть надати у системі БПД

Правозахисники, підкажуть, як діяти у разі, коли поліція не допомагає, допоможуть зібрати докази та скласти заяви до поліції та органів опіки, можуть призначити адвоката, послуги якого будуть безоплатні.

Що робитиме адвокат/юрист, призначений системою БПД

Представлятиме ваші інтереси в суді чи інших державних органах.

Допоможе скласти необхідні документи: заяву на видачу обмежувального припису, заяви на відшкодування матеріальної/моральної шкоди, заяву до суду про бездіяльність слідчого тощо.

Допоможе отримати направлення до шелтера/притулку для постраждалих від домашнього насильства.

Інструкція, як діяти тим, хто постраждав від домашнього насильства. Фото: БПД

Покарати кривдника та захистити себе — як це можливо

За словами начальниці відділу з питань гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству Координаційного центру з надання правової допомоги Діани Бабаян, найперше, що мають зробити постраждалі — притягнути кривдника до відповідальності, а отже звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Наступними кроками будуть — звернутися до юристів і психологів для фахового супроводу.

"Далі для захисту від подальшої агресії кривдника може бути отримання обмежувального припису. Суд може видати його за результатом розгляду заяви, навіть без визнання кривдника винним у вчиненні домашнього насильства. У разі невиконання обмежувального припису кривдника можна притягнути до кримінальної відповідальності — арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років", — пояснює Бабаян.

Обмежувальний припис видає суд за результатом розгляду відповідної заяви, строком від 1 до 6 місяців, з можливістю продовження його дії.

Права кривдника на цей період обмежуються, це може бути:

заборона перебувати в місці спільного проживання;

усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом спільної власності;

заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;

заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу;

заборона писати, телефонувати тощо.

Нагадаємо, ми писали про те, що в Одесі відкрились кабінети комплексної допомоги для жінок. Там можна отримати медичну, психологічну та соціальну допомогу.