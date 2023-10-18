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Тест з оптичним обманом зору: лише 10% знайдуть кролика серед котів за 10 секунд

18 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест з оптичним обманом зору: лише 10% знайдуть кролика серед котів за 10 секунд
Де заховався кролик? Малюнок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Люди з гострим зором можуть знайти захованого кролика в цій оптичній ілюзії. Спробуйте зробити це за 12 секунд.

Головоломки пропонує сайт Freshers Live.

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Оптична ілюзія "Прихований кролик"

Придивіться уважніше, якщо ви вважаєте, що на зображенні немає кролика. Запевняємо вас, він там є. Сконцентруйтеся, не здавайтеся так швидко.

Кролика нелегко помітити більшості людей, але якщо ви його знайшли, значить, ви відрізняєтесь від загалу.

Якщо ви його не бачите, не сумуйте. Спробуйте ще раз, хай й час на завдання вже вичерпано.

У наші дні головоломки заполонили вебсайти та соціальні мережі. Адже регулярне тренування мозку за допомогою оптичних ілюзій має суттєві переваги, наприклад, покращує здатність зосереджуватися та помічати деталі.

Крім того, це сприяє розвитку більш обізнаного інтелекту. Пазли, картинки, головоломки та візуальні ілюзії — від них перехоплює подих.

Оптичні ілюзії захоплюють тим, що вони кидають виклик нашій здатності бачити навколишній світ. Крім того, дають важливу інформацію про те, як працює людський мозок.

Ви вже знайшли прихованого кролика? Порівняйте ваше рішення з нашим.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти в оптичних ілюзіях кошеня та число 460 за кілька секунд.

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