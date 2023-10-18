Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Тест с оптическим обманом зрения: всего 10% найдут кролика среди кошек за 10 секунд arrow

Тест с оптическим обманом зрения: всего 10% найдут кролика среди кошек за 10 секунд

18 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест с оптическим обманом зрения: всего 10% найдут кролика среди кошек за 10 секунд
Где спрятался кролик? Рисунок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Люди с острым зрением могут найти спрятанного кролика в этой оптической иллюзии. Попытайтесь сделать это за 12 секунд.

Головоломки предлагает сайт Freshers Live.

Читайте также:

Оптическая иллюзия "Скрытый кролик"

Присмотритесь внимательнее, если вы думаете, что на изображении нет кролика. Уверяем вас, он там есть. Сконцентрируйтесь, не сдавайтесь так быстро.

Кролика нелегко заметить большинству людей, но если вы его нашли, значит, вы отличаетесь от них.

Если вы его не видите, не унывайте. Попробуйте еще раз, пусть и время на задание уже исчерпано.

В наши дни головоломки заполонили веб-сайты и социальные сети. Ведь регулярная тренировка мозга с помощью оптических иллюзий имеет существенные преимущества, например улучшает способность сосредотачиваться и замечать детали.

Кроме того, это способствует развитию более осведомленного интеллекта. Пазлы, картинки, головоломки и визуальные иллюзии — от них перехватывает дыхание.

Оптические иллюзии увлекают тем, что они бросают вызов нашей способности видеть окружающий мир. Кроме того, дают важную информацию о том, как работает человеческий мозг.

Вы уже нашли скрытого кролика? Сравните ваше решение с нашим.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти в оптических иллюзиях котенка и число 460 за несколько секунд.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме