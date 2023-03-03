Виходити на вулицю небезпечно: народна синоптикиня розповіла про погоду в Україні на вихідні

Прогноз погоди на 4 та 5 березня

У суботу, 4 березня, в Україні очікується поривчастий вітер, аж до штормових. У неділю, 5 березня, буде прохолодніше на кілька градусів.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні

У суботу очікується суха, але вітряна погода, у північних областях пройде невеликий мокрий сніг. Температура повітря становитиме 3-7 градусів тепла, на півдні та Закарпатті буде 6-11 градусів тепла.

У неділю очікуються опади. Атмосферний фронт перетне Україну з півночі, заходу, пройдуть через центральні області, захоплять східну частину на південь. Температура повітря становитиме вдень 1-4 градуси тепла, у Криму до 8 градусів тепла.

Погода у Києві

У суботу у Києві буде західний вітер, мокрий сніг, а максимальна температура сягне 5 градусів тепла. У неділю вітер зміниться на північно-західний. Температура повітря становитиме 2-3 градуси тепла. Опади не очікуються.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні України.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні становить 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.

В "Укргідрометцентрі" зазначили, що абсолютний мінімум температури становить -20...-37°C морозу, на Закарпатті та у південній частині -10...-27°C; абсолютний максимум - +19...+29°C, у Карпатах +14...+15°C.