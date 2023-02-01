Понад 30% українських шкіл цього навчального року працюють винятково дистанційно

Формат освіти в українських школах залежить від безпекових умов

Навчальний рік-2022/23 триває у майже 13 тисячах українських школах. З них понад дві третини працюють у змішаному форматі, а тільки онлайн навчаються діти у п’яти регіонах України.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив у ефірі національного телемарафону.

Скільки шкіл працюють цього року

За інформацією очільника Міністерства освіти та науки, освітній процес в Україні триває у 12 926 школах.

"З них 8 563 школи працюють в очному або змішаному форматі. Тобто це майже 70%", — наголосив Шкарлет.

Він зазначив, що це залежить від безпекової ситуації, а також від наявності бомбосховищ чи укриттів, які облаштовані в освітніх закладах.

Де діти навчаються тільки онлайн

Разом з тим, 4 463 шкільні навчальні заклади з міркувань безпеки працюють винятково в онлайн-режимі.

Повністю дистанційне навчання відбувається у п’яти областях України:

Донецькій;

Запорізькій;

Луганській;

Харківській;

Херсонській.

Нагадаємо, що через війну українські вступники до вишів у 2023 році знову, як і минулоріч, складатимуть мультипредметний тест.

Випускники складатимуть три предмети, утім у 2023-му одна з дисциплін буде на вибір. Разом з тим, історію України вилучили з переліку обов’язкових.

Таке рішення викликало суперечливі думки у суспільстві. В УЦОЯО пояснюють зміни тим, що саме українська мова та математика мають найвищу прогностичну валідність під час тестування, а тому є обов'язковими.

Тестування триватиме 180 хвилин. На кожний блок відведено по 60 хвилин, однак учасники зможуть самостійно розподіляти свій час.

З міркувань безпеки НМТ, як і минулого року, проходитиме в один день у дві зміни.

Фото: Telegram Шкарлета