Понад 30% українських шкіл цього навчального року працюють винятково дистанційно

30% українських шкіл працюють лише дистанційно: в яких регіонах освітні послуги надаються онлайн
Навчальний рік-2022/23 триває у майже 13 тисячах українських школах. З них понад дві третини працюють у змішаному форматі, а тільки онлайн навчаються діти у п’яти регіонах України.
Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив у ефірі національного телемарафону.
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Скільки шкіл працюють цього року
За інформацією очільника Міністерства освіти та науки, освітній процес в Україні триває у 12 926 школах.
"З них 8 563 школи працюють в очному або змішаному форматі. Тобто це майже 70%", — наголосив Шкарлет.
Він зазначив, що це залежить від безпекової ситуації, а також від наявності бомбосховищ чи укриттів, які облаштовані в освітніх закладах.
Де діти навчаються тільки онлайн
Разом з тим, 4 463 шкільні навчальні заклади з міркувань безпеки працюють винятково в онлайн-режимі.
Повністю дистанційне навчання відбувається у п’яти областях України:
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Луганській;
- Харківській;
- Херсонській.
Нагадаємо, що через війну українські вступники до вишів у 2023 році знову, як і минулоріч, складатимуть мультипредметний тест.
Випускники складатимуть три предмети, утім у 2023-му одна з дисциплін буде на вибір. Разом з тим, історію України вилучили з переліку обов’язкових.
Таке рішення викликало суперечливі думки у суспільстві. В УЦОЯО пояснюють зміни тим, що саме українська мова та математика мають найвищу прогностичну валідність під час тестування, а тому є обов'язковими.
Тестування триватиме 180 хвилин. На кожний блок відведено по 60 хвилин, однак учасники зможуть самостійно розподіляти свій час.
З міркувань безпеки НМТ, як і минулого року, проходитиме в один день у дві зміни.
Фото: Telegram Шкарлета