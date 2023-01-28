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НМТ 2023: яким буде тестування цьогоріч та до чого готуватися випускникам

28 січня 2023 13:00
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
ЗНО 2023 — стало відомо як проходитиме тестування
Як і минулого року, випускники складатимуть три предмети, утім у 2023-му одна з дисциплін буде на вибір
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Через війну українські вступники у 2023 році знову складатимуть мультипредметний тест. Тест, який складатиметься із трьох предметів, пройде за один день з міркувань безпеки.

Як проходитиме тестування та до чого готуватися випускникам, пише "Українська правда".  

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Якими будуть вступні випробування

Як і минулого року, випускники складатимуть три предмети, утім у 2023-му одна з дисциплін буде на вибір. Разом з тим, історію України вилучили з переліку обов’язкових.

Таке рішення викликало суперечливі думки у суспільстві. В УЦОЯО пояснюють зміни тим, що саме українська мова та математика мають найвищу прогностичну валідність під час тестування, а тому є обов'язковими.

Третім предметом можна обрати:

  • історію України,
  • іноземну мову (англійську, німецьку, французьку, іспанську),
  • біологію,
  • хімію,
  • фізику.

Третій предмет на вибір вступники зазначатимуть під час реєстрації для участі в НМТ.

Технічна характеристика тесту

Мультипредметний тест міститиме три блоки завдань, два з яких — обов’язкові, а третій — на вибір вступника.

Тести з української мови, історії України, хімії та біології міститимуть по 30 завдань різного ступеня складності. У тесті з математики — 22 завдання, з іноземної мови — 32, з фізики — 20.

Тестування триватиме 180 хвилин. На кожний блок відведено по 60 хвилин, однак учасники зможуть самостійно розподіляти свій час.

З міркувань безпеки НМТ, як і минулого року, проходитиме в один день у дві зміни. 

Чи буде пробне спрощене ЗНО

Цього року, як і минулого, пробного тестування не буде. Однак учасникам мультипредметнього тесту представлять демонстраційний варіант завдань, аби розуміти, до чого готуватися. Також буде можливість пройти пробне НМТ онлайн. 

Демонстраційний НМТ УЦОЯО оприлюднить не пізніше травня.

Який "мінімальний поріг" для проходження НМТ

Нововведенням цього року є запровадження так званого "мінімального прохідного балу", який дорівнюватиме не менше 10% правильних відповідей з кожного навчального предмета. Наприклад, щоб отримати 100 балів (за шкалою 100 – 200 балів) з української мови, учаснику НМТ необхідно набрати всього 5 із 45 балів. Стосовно інших предметів:

  • "поріг" з математики 4 тестові бали,
  • з історії України 6 балів,
  • з іноземної мови 4 бали,
  • з фізики 4 бали,
  • з хімії  4 бали,
  • з біології 5 балів.

Таблиці переведення тестових балів затвердить МОН. Як пояснили в УЦОЯО, така система дозволить абітурієнтам самостійно визначити результат одразу після завершення тесту. Після виконання всіх завдань кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний блок.

Система дозволить учасникам тесту одразу після його завершення не лише дізнатися кількість набраних тестових балів, а й зорієнтуватися в тому, якими є його результати для вступу. 

Для всіх спеціальностей встановлять коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Інформація про значення цих коефіцієнтів міститиметься в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, який невдовзі затвердять.

Де буде проходити НМТ

НМТ відбуватиметься у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти — тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах як в Україні, так і за її межами.

Про те, у яких саме країнах проходитиме оцінювання, УЦОЯО повідомить згодом.

Під час повітряних тривог тестування призупинятимуть під час і продовжуватимуть лише після повернення учасників і працівників ТЕЦ з укриттів. 

Коли відбудеться тестування 

Наразі передбачено проведення двох сесій НМТ: основної та додаткової. Основна проходитиме в червні, додаткова — у червні-липні. У додатковій сесії тестування зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Чи зможуть абітурієнти з окупованих територій вступити до вишу

Абітурієнти, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть дистанційно вступити до вишу, який знаходиться на підконтрольній Україні території.

Крім того, вступники з ТОТ зможуть вступити без результатів мультипредметного тесту. 

"НМТ не буде проводитися онлайн, як і не буде проводитися на ТОТ. Водночас абітурієнти з ТОТ зможуть, як і минулого року, вступати без результатів НМТ за спеціальною процедурою", — повідомила заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко. 

Такі абітурієнти матимуть можливість укласти договір про здобуття освіти за спеціальною процедурою впродовж трьох місяців після початку навчання.

Вона наголосила, що під час організації тестувань пріоритетом є безпека учасників НМТ і педагогічних працівників.

"Як ви розумієте, дотримуватися цієї умови на ТОТ неможливо, злочином було б дати ворогу можливість скористатися вразливістю учасників освітнього процесу", — зазначила заступниця директора УЦОЯО. 

Нагадаємо, нещодавно у Міносвіти розповіли, як відбуватиметься НМТ та що робити вступникам, які перебувають за кордоном. За словами першого заступника міністра освіти України Андрія Вітренка, кількість пунктів складання НМТ за кордоном буде розширено, аби українці мали можливість дістатися до них без логістичних проблем.

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