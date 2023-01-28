ЗНО 2023 — стало известно как пройдет тестирование

Как и в прошлом году, выпускники будут сдавать три предмета, впрочем, в 2023-м одна из дисциплин будет на выбор

В результате украинские абитуриенты в 2023 году снова будут сдавать мультипредметный тест. Тест, состоящий из трех предметов, пройдет за один день из соображений безопасности.

Как будет проходить тестирование и к чему готовиться выпускникам, пишет "Украинская правда".

Какими будут вступительные экзамены

Как и в прошлом году, выпускники будут сдавать три предмета, впрочем, в 2023-м одна из дисциплин будет на выбор. Вместе с тем историю Украины убрали из перечня обязательных.

Такое решение вызвало противоречивые мнения в обществе. В УЦОКО объясняют изменения тем, что именно украинский язык и математика имеют самую высокую прогностическую валидность во время тестирования, а поэтому являются обязательными.

Третьим предметом можно выбрать:

историю Украины,

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский),

биологию,

химию,

физику.

Третий предмет по выбору поступающие будут указывать при регистрации для участия в НМТ.

Техническая характеристика теста

Мультипредметный тест будет содержать три блока задач, два из которых — обязательные, а третий — по выбору поступающего.

Тесты по украинскому языку, истории Украины, химии и биологии будут содержать по 30 задач разной степени сложности. В тесте по математике — 22 задания, по иностранному языку — 32, по физике — 20.

Тестирование будет длиться 180 минут. На каждый блок отведено по 60 минут, однако участники смогут самостоятельно распределять свое время.

Из соображений безопасности НМТ, как и в прошлом году, будет проходить в один день в две смены.

Будет ли пробное упрощенное ЗНО

В этом году, как и в прошлом, пробного тестирования не будет. Однако участникам мультипредметного теста представят демонстрационный вариант задач, чтобы понимать, к чему готовиться. Также будет возможность пройти пробное НМТ онлайн.

Демонстрационный НМТ УЦОКО обнародует не позднее мая.

Какой "минимальный порог" для прохождения НМТ

Нововведением этого года является введение так называемого "минимального проходного балла", который будет равен не менее 10% правильных ответов по каждому учебному предмету. Например, чтобы получить 100 баллов (по шкале 100-200 баллов) по украинскому языку, участнику НМТ необходимо набрать всего 5 из 45 баллов. Относительно других предметов:

"порог" по математике — 4 тестовых балла,

по истории Украины — 6 баллов,

по иностранному языку — 4 балла,

по физике — 4 балла,

по химии — 4 балла,

по биологии — 5 баллов.

Таблицы перевода тестовых баллов утвердит МОН. Как пояснили в УЦОКО, такая система позволит абитуриентам самостоятельно определить результат сразу после завершения теста. После выполнения всех заданий каждый участник получит информацию о количестве тестовых баллов за каждый блок.

Система позволит участникам теста сразу после его завершения не только узнать количество набранных тестовых баллов, но и сориентироваться в том, какие его результаты для поступления.

Для всех специальностей установят коэффициенты к результатам каждого блока НМТ. Информация о значении этих коэффициентов будет содержаться в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году, который вскоре будет утвержден.

Где будет проходить НМТ

НМТ будет проходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений — временных экзаменационных центрах (ТЭЦ), созданных в населенных пунктах как в Украине, так и за ее пределами.

О том, в каких странах будет проходить оценивание, УЦОКО сообщит позже.

Во время воздушных тревог тестирование будут приостанавливать во времени и продолжать только после возвращения участников и работников ТЭЦ в укрытия.

Когда состоится тестирование

В настоящее время предусмотрено проведение двух сессий НМТ: основной и дополнительной. Основная будет проходить в июне, дополнительная — в июне-июле. В дополнительной сессии тестирования смогут принять участие поступающие, которые по уважительным причинам не прошли тестирование во время основной сессии.

Смогут ли абитуриенты с оккупированных территорий поступить в вуз

Абитуриенты, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут дистанционно поступить в вуз, который находится на подконтрольной Украине территории.

Кроме того, поступающие с ВОТ смогут поступить без результатов мультипредметного теста.

"НМТ не будет проводиться онлайн, как и не будет проводиться на ВОТ. В то же время абитуриенты с ВОТ смогут, как и в прошлом году, поступать без результатов НМТ по специальной процедуре", — сообщила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Такие абитуриенты смогут заключить договор о получении образования по специальной процедуре в течение трех месяцев после начала обучения.

Она подчеркнула, что при организации тестирования приоритетом является безопасность участников НМТ и педагогических работников.

"Как вы понимаете, придерживаться этого условия на ВОТ невозможно, преступлением было бы дать врагу возможность воспользоваться уязвимостью участников образовательного процесса", — отметила заместитель директора УЦОКО.

Напомним, недавно в Минобразования рассказали, как будет проходить НМТ и что делать поступающим, находящимся за границей. По словам первого заместителя министра образования Украины Андрея Витренко, количество пунктов составления НМТ за границей будет расширено, чтобы украинцы имели возможность добраться до них без логистических проблем.