Более 30% украинских школ этого учебного года работают исключительно дистанционно

Формат образования в украинских школах зависит от условий безопасности

Учебный год-2022/23 длится почти в 13 тысячах украинских школах. Из них более двух третей работают в смешанном формате, а только онлайн учатся дети в пяти регионах Украины.

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил в эфире национального телемарафона.

Сколько школ работают в этом году

По информации главы Министерства образования и науки, образовательный процесс в Украине продолжается в 12 926 школах.

"Из них 8563 школы работают в очном или смешанном формате. То есть это почти 70%", — подчеркнул Шкарлетт.

Он отметил, что это зависит от ситуации безопасности, а также от наличия бомбоубежищ или укрытий, которые обустроены в образовательных учреждениях.

Где дети учатся только онлайн

Вместе с тем, 4463 школьных учебных заведения по соображениям безопасности работают исключительно в онлайн-режиме.

Полностью дистанционное обучение проходит в пяти областях Украины:

Донецкий;

Запорожский;

Луганский;

Харьковской;

Херсонской.

Напомним, что в результате украинские поступающие в вузы в 2023 году снова, как и в прошлом, будут сдавать мультипредметный тест.

Выпускники будут сдавать три предмета, впрочем, в 2023-м одна из дисциплин будет на выбор. Вместе с тем, историю Украины изъяли из перечня обязательных.

Такое решение вызвало противоречивые мнения в обществе. В УЦОКО объяснили изменения тем, что именно украинский язык и математика имеют самую высокую прогностическую валидность во время тестирования, а потому являются обязательными.

Тестирование будет длиться 180 минут. На каждый блок отведено по 60 минут, однако участники смогут самостоятельно распределять свое время.

Из соображений безопасности НМТ, как и в прошлом году, будет проходить в один день в две смены.

Фото: Telegram Шкарлета