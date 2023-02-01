Более 30% украинских школ этого учебного года работают исключительно дистанционно

30% украинских школ работают только дистанционно: в каких регионах образовательные услуги предоставляются онлайн
Учебный год-2022/23 длится почти в 13 тысячах украинских школах. Из них более двух третей работают в смешанном формате, а только онлайн учатся дети в пяти регионах Украины.
Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил в эфире национального телемарафона.
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Сколько школ работают в этом году
По информации главы Министерства образования и науки, образовательный процесс в Украине продолжается в 12 926 школах.
"Из них 8563 школы работают в очном или смешанном формате. То есть это почти 70%", — подчеркнул Шкарлетт.
Он отметил, что это зависит от ситуации безопасности, а также от наличия бомбоубежищ или укрытий, которые обустроены в образовательных учреждениях.
Где дети учатся только онлайн
Вместе с тем, 4463 школьных учебных заведения по соображениям безопасности работают исключительно в онлайн-режиме.
Полностью дистанционное обучение проходит в пяти областях Украины:
- Донецкий;
- Запорожский;
- Луганский;
- Харьковской;
- Херсонской.
Напомним, что в результате украинские поступающие в вузы в 2023 году снова, как и в прошлом, будут сдавать мультипредметный тест.
Выпускники будут сдавать три предмета, впрочем, в 2023-м одна из дисциплин будет на выбор. Вместе с тем, историю Украины изъяли из перечня обязательных.
Такое решение вызвало противоречивые мнения в обществе. В УЦОКО объяснили изменения тем, что именно украинский язык и математика имеют самую высокую прогностическую валидность во время тестирования, а потому являются обязательными.
Тестирование будет длиться 180 минут. На каждый блок отведено по 60 минут, однако участники смогут самостоятельно распределять свое время.
Из соображений безопасности НМТ, как и в прошлом году, будет проходить в один день в две смены.
Фото: Telegram Шкарлета